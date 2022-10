Insolite – Un joueur demande sa fiancée en mariage après l'interruption du match Standard de Liège-Anderlecht

En Belgique, le Classique entre le Standard de Liège et Anderlecht a dégénéré avant de finir sur une note plus poétique avec une demande en mariage.

En Belgique, le football rime avec chaos mais aussi avec amour. Dimanche, le Standard de Liège recevait le RSC Anderlecht à l'occasion de la 14e journée de la Jupiler Pro League, la première division belge.

Un Classique chaud bouillant, un peu trop…

Ce match, qui est l'équivalent d'un PSG-OM a été définitivement arrêté peu après l'heure de jeu en raison de jets de fumigènes par les supporters anderlechtois, dépités par le scénario de la rencontre.

Il faut dire qu'à ce moment de la partie, Anderlecht était mené 3-1. Les Bruxellois avaient pourtant ouvert le score dès la 3e minute de jeu par Yari Verschaeren.

Mais les Liégeois ont vite renversé la vapeur en première période, en marquant deux buts par Nicolas Raskin (21e) puis par Marlon Joseph Fossey (28e).

En deuxième, le troisième but de Liège (par Philip Zinckernagel à la 56e) a fait craquer les supporters d'Anderlecht.

L'arbitre de la rencontre Bram Van Driessche a interrompu la rencontre pendant dix minutes avant de la relancer. En vain puisqu'une nouvelle pluie de fumigènes s'est battue sur le terrain. L'arbitre a donc interrompu une deuxième fois la rencontre ce qui dans le règlement belge signifie la fin du match.

Après le chaos, place à l'amour

Si le match a été tendu et interrompu, il y a eu un moment beaucoup plus sympathique. Après la rencontre, les joueurs de Liège sont allés saluer leurs supporters pour fêter la victoire (Anderlecht devrait perdre le match 5-0 sur tapis vert selon le règlement).

Le joueur norvégien Aron Dønnum a en effet demandé sa fiancée en mariage au pied du kop liégeois tout en étant entouré par ses coéquipiers.

Et sa fiancée, Celin Bizet Ildhusøy (internationale norvégienne et ancienne joueuse du PSG), a dit oui pour le plus grand bonheur d'Aron Dønnum.

Épilogue : l'entraîneur viré

Ce match étant décidément à part, nous avons appris ce lundi 24 octobre 2022 que le coach des Mauves, Felice Mazzù, qui était sur la sellette depuis plusieurs semaines, a d'ailleurs été licencié.

Il n'a pas résisté à la troisième défaite de rang de son équipe…