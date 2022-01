Insolite - Le Hulk uruguayen signe en D1 argentine

Quand on voit le physique d'Armando Méndez, on s'attend plutôt à le voir faire de la boxe, de l'haltérophilie ou des bras de fer. Mais cet Uruguayen, âgé de 25 ans, est bel et bien footballeur.

Cet arrière droit a même remporté le championnat d'Uruguay avec le Nacional de Montevideo en 2019 et 2020. Il a également pris part à des rencontres en Copa Libertadores et en Copa Sudamericana.

Et c'est ce qui a convaincu le grand club argentin des Newell's Old Boys de le recruter.

Armando Méndez se convirtió en el primer refuerzo de #Newells



¡Bienvenido! 💪🏼🇺🇾



📝 https://t.co/2OV8AzeR8P pic.twitter.com/wtGu6FcaZ8 — Newell’s Old Boys (@Newells) January 7, 2022

Pour la petite histoire, Armando Méndez est surnommé Hulk en Uruguay et le joueur affirme manger dix œufs par jour, dont cinq au petit déjeuner (ainsi que des protéines), et être capable de soulever 128 kilos.

L'article continue ci-dessous

On trouve d'ailleurs de nombreuses photos et vidéos d'Armando Méndez en train de faire des exercices physiques sur les réseaux sociaux.