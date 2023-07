Insatiable , Xavi veut encore plus de recrues

Le coach du Barça exige des recrues supplémentaires cet été.

Le FC Barcelone a remporté sa première victoire de la pré-saison samedi soir, et de manière éclatante. Des buts d'Ousmane Dembele, Ferran Torres et Ferran Torres ont assuré une impressionnante victoire 3-0 sur le Real Madrid à Dallas.

Malgré le résultat, Xavi Hernandez a évoqué après le match son désir d'ajouter d'autres joueurs à son équipe première, comme il l'a déclaré aux médias (via Sport).

"Le marché se termine le 31 août. Il peut se passer beaucoup de choses. J'espère que nous pourrons nous renforcer davantage. Il nous manque quelques joueurs. La direction sportive le sait et le président le sait. Malgré le résultat et l'euphorie, nous avons besoin de quelque chose de plus".

Xavi, qui s'est également exprimé sur les rumeurs liant Ousmane Dembele à Barcelone, serait à la recherche d'un nouveau latéral droit et d'un milieu de terrain créatif. Ivan Fresneda a été cité comme étant le premier, tandis que Bernardo Silva et Giovani Lo Celso sont des noms qui ont également fait l'objet de rumeurs.

Il reste à voir si Barcelone est en mesure de se renforcer davantage sur le marché des transferts. Pour ce faire, il devra probablement procéder à des ventes, car il s'agit d'un domaine dans lequel il a eu des difficultés jusqu'à présent cet été.