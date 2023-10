Insatiable ! Cristiano Ronaldo veut tout gagner

Cristiano Ronaldo a franchi une nouvelle étape en marquant son premier but en Ligue des champions de l'AFC, et le Portugais continue de "gagner".

Le quintuple Ballon d'Or était en action sur la scène continentale avec Al-Nassr lundi, à l'occasion d'un match contre le club tadjik Istiklol. Ronaldo a contribué à renverser la vapeur après avoir vu son équipe menée 1-0 à la mi-temps, en inscrivant un joli but juste après l'heure de jeu.

Ronaldo a inscrit 17 buts en seulement 16 matches lors de la saison 2023-24. À 38 ans, l'éternel attaquant ne montre aucun signe de ralentissement et reste toujours aussi déterminé à remporter d'autres trophées.

Il est désormais en course dans la Ligue des champions de l'AFC, ajoutant une nouvelle entrée à son remarquable palmarès, et ses exploits continuent d'inspirer une équipe d'Al-Nassr qui a remporté six victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ronaldo a publié un message sur les réseaux sociaux : "Bon match de la part de toute l'équipe ! Heureux d'avoir marqué mon premier but en Ligue des champions ! Nous continuons à gagner !"

Ronaldo a déjà amélioré son rendement de la saison dernière - quand il a trouvé la cible à 14 reprises - et se rapproche d'une place dans le top 5 des meilleurs buteurs de tous les temps d'Al-Nassr, malgré le fait qu'il ait été sur leurs livres depuis moins de 12 mois.