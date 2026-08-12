Le débat au Real Madrid ne tourne plus autour des recrues visées par l'équipe ni de la composition attendue pour la nouvelle saison, mais s'est déplacé vers un sujet bien plus grave : la liberté d'expression au sein des murs du club madrilène, dont on murmure ces derniers temps qu'elle a été largement bafouée.

L'avocat espagnol César Romero de la Osa Martínez a fait l'effet d'une bombe juridique après avoir pris connaissance du nouveau règlement disciplinaire social publié par le Real Madrid sur son site officiel, le décrivant comme instaurant un système de censure sans précédent qui permet au club de sanctionner ses membres et les détenteurs d'abonnements pour leurs opinions personnelles, y compris en dehors du stade.

Dans sa dénonciation relayée par le journal espagnol « Sport », Romero s'est appuyé sur deux articles controversés du règlement. L'article 9.7 considère comme une faute grave « le manque de respect et/ou l'offense, par des actes, des gestes ou des propos, envers les représentants du club », tandis que l'article 10.18 va plus loin en sanctionnant « tout acte et/ou déclaration verbale et/ou écrite susceptible de porter atteinte au respect, à la dignité et à l'image du club et/ou des personnes qui le composent ».

L'avocat estime que cette formulation vague ouvre la porte à la répression des opinions garanties par la Constitution espagnole, sous prétexte de protéger l'image du club, en affirmant que tout dérapage relevant de la diffamation a sa place devant les tribunaux et la police, et non devant une commission disciplinaire interne mise en place par un club de football.

« Une inquisition sociale »

Romero ne s'est pas arrêté là : il a qualifié le nouveau mécanisme, qui accorde à une commission disciplinaire du club le pouvoir de surveiller ce que les membres écrivent sur les réseaux sociaux et de leur imposer des mesures conservatoires, d'« inquisition sociale ».

Il a averti qu'un membre pourrait perdre son adhésion pendant des années pour avoir simplement critiqué le conseil d'administration ou le président du club, ce qu'il a considéré comme « une violation flagrante de la loi » et une entorse aux principes fondamentaux sur lesquels repose le système juridique espagnol, tels que la présomption d'innocence et les principes de légalité et de proportionnalité.

Romero a déclaré sur un ton tranchant : « Une société avancée et démocratique ne peut permettre à ceux qui dirigent une équipe de football de réprimer les opinions de ses supporters », comparant ces pratiques aux mécanismes de surveillance des régimes autoritaires.

Un appel à l'État

L'avocat a adressé un appel officiel au ministère de l'Éducation, au Conseil supérieur des sports et à la Ligue espagnole pour qu'ils interviennent d'urgence afin d'empêcher les clubs d'adopter des règlements internes qu'il a qualifiés d'« arbitraires et illégaux ».

Il a également demandé à l'Agence espagnole de protection des données d'ouvrir une enquête sur l'entité responsable de la collecte, du stockage et de l'analyse des opinions personnelles des supporters, s'interrogeant sur la légalité du traçage de leurs données sans autorisation claire.

Romero a conclu ses déclarations par un message direct à la direction du Real Madrid : « Si j'ai commis un délit, qu'ils me dénoncent, mais ils n'ont pas le droit de me priver de mon droit à exprimer mon opinion. Il n'est pas permis de restreindre les droits et les libertés constitutionnels depuis les loges VIP du stade. »