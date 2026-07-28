Inquiétude en Angleterre : sécurité renforcée autour des domiciles de deux stars argentines

Le duo argentin composé de Lisandro Martínez, défenseur de Manchester United, et Alexis Mac Allister, milieu de terrain de Liverpool, a fait appel à des équipes de sécurité privées pour protéger leurs domiciles dans le nord-ouest de l'Angleterre, à la suite de l'âpre confrontation qui a opposé les sélections d'Argentine et des Three Lions lors des phases finales de la Coupe du monde, une rencontre qui s'est soldée par la victoire des coéquipiers de la star Lionel Messi sur le score de 2-1 en demi-finale.

Cette mesure de précaution s'est traduite par la présence d'agents de sécurité privés pendant deux journées entières autour des lieux de résidence des joueurs, dans un contexte de montée de la colère et de la tension après l'élimination de la sélection anglaise, en particulier après que Martínez a été vu brandissant une banderole sur laquelle était inscrit « Les îles Malouines sont argentines » lors des célébrations de la victoire, aux côtés de Mac Allister et des joueurs Cristian Romero et Juan Lo Celso, des célébrations qui ont suscité une vive polémique.

Les autorités n'ont enregistré aucune tentative d'agression ou de dégradation des biens de Martínez ou de Mac Allister, selon le quotidien britannique « The Sun ». Il s'est également avéré que la direction de Manchester United n'est pas intervenue dans les dispositions relatives à la sécurité privée à laquelle son défenseur a fait appel à titre personnel, cette démarche ayant été prise afin d'éviter toute réaction de colère, à l'image de ce qui s'était produit précédemment avec la dégradation de fresques murales de joueurs anglais après de précédentes déceptions sur le plan sportif.

Malgré ces tensions, Martínez jouit d'une immense popularité auprès des supporters de Manchester United depuis son arrivée au club à l'été 2022, les supporters d'Old Trafford ayant l'habitude de scander « Argentina » en signe de soutien aux joueurs argentins au fil des décennies, un soutien identique à celui dont avait bénéficié Mac Allister auparavant de la part des supporters de Brighton après son sacre au Mondial 2022.