"Injuste", "irrespectueux", Mourinho en prend plein la gueule

Le milieu de terrain brésilien allègue avoir été mis à l'écart sans explication et accuse le « Special One » de manquer de caractère, dressant un portrait accablant de son ancien entraîneur. Il insiste sur le fait que l'intégrité personnelle prime sur un palmarès impressionnant.

L'ancien milieu de terrain de Fenerbahçe, Lincoln, a lancé une attaque cinglante contre Mourinho, accusant le manager au palmarès exceptionnel de « traitement injuste » et d'un manque flagrant d'intégrité. Dans une interview enflammée accordée à Fanatik, le joueur de 27 ans a affirmé que malgré le statut légendaire de Mourinho dans le monde du football, son comportement en coulisses laissait à désirer.

« Il n'a pas tenu parole envers moi, il n'a pas respecté ses engagements », a déclaré Lincoln. Le Brésilien a reconnu le palmarès de Mourinho, mais a soutenu que remporter des titres n'excuse en rien une mauvaise gestion des hommes. « Un entraîneur qui a remporté de nombreux championnats, personne ne peut le nier. Mais pour ma part, je peux dire qu'il a fait preuve d'un manque de caractère à mon égard. Dans la vie, le caractère est plus important que les titres, surtout pour moi. »

Le grief principal de Lincoln porte sur ce qu'il considère comme une décision incompréhensible et irrespectueuse concernant la préparation d'avant-saison du club. Lincoln, qui avait passé les mois précédents en prêt à Hull City, se trouvait au Portugal lorsque l'équipe de Fenerbahçe y est arrivée pour un stage d'entraînement.

Alors qu'il se trouvait à quelques minutes de l'équipe, Lincoln affirme avoir reçu l'ordre de se rendre en Turquie. « José Mourinho m'a surpris. Je lui ai parlé avant mon départ pour Hull City et il m'a dit vouloir me voir au stage de pré-saison au Portugal. J'avais terminé la saison à Hull City et j'attendais d'être convoqué pour la préparation d'avant-saison au Portugal. J'ai appelé l'interprète pour parler à Mourinho, mais il a refusé de me parler.

« Il m'a dit que je devais tout dire au directeur sportif. L'équipe était au Portugal et j'étais chez moi, mais il m'a quand même renvoyé à Istanbul et m'a demandé de m'entraîner séparément avec Miha Zajc. »

Ce refus de conversation directe est ce que Lincoln qualifie d'« irrespectueux », suggérant qu'un entraîneur de la stature de Mourinho aurait dû avoir la courtoisie de lui annoncer la mauvaise nouvelle en personne plutôt que par des intermédiaires ou par le silence.

« J'ai été traité injustement et avec irrespect », a-t-il déclaré. « Lors de nombreux matchs, j'ai fait de mon mieux pour aider le club et l'équipe, même en jouant à un poste inhabituel. » J'ai subi une blessure complexe et, bien que je m'attendais à du soutien et de la reconnaissance, je ne les ai pas reçus. Je ne suis pas un joueur célèbre comme d'autres, mais j'ai toujours donné le meilleur de moi-même sur le terrain et j'ai adoré porter ce maillot. À mon retour, j'ai eu l'impression qu'il y avait un manque de respect quant aux opportunités qui m'étaient offertes.