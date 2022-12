Iniesta tranche pour le futur de Messi !

Andres Iniesta pense que le FC Barcelone devrait essayer de faire revenir Lionel Messi du Paris Saint-Germain au club.

Leo Messi a quitté le Barça pour le PSG à l'été 2021, les Blaugrana étant incapables de satisfaire ses exigences contractuelles alors qu'ils se débattaient avec une dette de 1,35 milliard d'euros.

Au plus fort de la pandémie de coronavirus, peu de gens étaient là pour voir partir Messi, l'Argentin quittant simplement le Barca avec 672 buts, 303 passes décisives et 35 distinctions majeures après une conférence de presse en larmes.

Iniesta a été le coéquipier de Messi au Barça entre 2004 et 2018, et il est revenu au club cette semaine pour rattraper son ancien partenaire de milieu de terrain Xavi pendant l'entraînement de l'équipe première, alors qu'il prépare sa qualification d'entraîneur de l'UEFA.

L'avenir de Messi au PSG est incertain, le joueur refusant de prolonger son contrat qui expire l'été prochain avant la Coupe du monde avec l'Argentine, qu'il a finalement remportée. Iniesta espère qu'il reviendra.

"Je ne sais pas comment ces situations sont gérées", a-t-il déclaré. "Leo est un joueur du PSG et évidemment en tant que Cule et en voyant ce qu'il a été pour le Barca, l'histoire qu'il a, j'espère qu'à un moment donné dans les années à venir, s'il en avait l'opportunité, ce serait spectaculaire s'il pouvait dire 'au revoir' [correctement]. Il le mérite, mais je comprends que ce ne sera pas facile de le rendre possible."

Le Parisien a récemment rapporté que Messi avait accepté de rester à Paris au-delà de cet été, mais le PSG n'a rien confirmé, et l'Inter Miami de David Beckham conserve également un intérêt.

Messi est presque certain de succéder à Karim Benzema et de remporter un huitième Ballon d'Or l'année prochaine, après ses sept buts et trois passes décisives qui ont mené l'Argentine à la gloire au Qatar, et à sa première Coupe du Monde depuis le triomphe de Diego Maradona en 1986.