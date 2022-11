Iniesta s'enflamme pour le PSG

Andres Iniesta estime que le PSG et Manchester City sont capables de remporter la C1.

La Ligue des champions semble être un monde lointain en ce moment avec la Coupe du monde qui occupe le devant de la scène et Andres Iniesta pense que cela va fausser le cours de la compétition.

On entend souvent dire, à la fin des phases de groupes, que les deux équipes qui s'affrontent peuvent être totalement différentes lorsqu'elles entrent sur le terrain en février.

Cet effet risque d'être exagéré cette saison, avec une Coupe du monde hivernale qui rend les choses encore plus difficiles à prévoir. Les blessures, la condition physique et la forme seront toutes radicalement modifiées par le tournoi au Qatar.

Lors d'un récent entretien avec Marca, Andres Iniesta a mis en avant deux équipes qui lui semblent les plus fortes jusqu'à présent.

"Il est difficile de prédire ce qui peut se passer dans ces compétitions où il y a de très bonnes équipes. En Ligue des champions, je vois City et le PSG forts, je pense qu'ils seront proches de la victoire une fois de plus. Mais le fait est qu'il y a de grandes équipes et maintenant elles sont dans un moment de forme et puis en février nous verrons si c'est une autre."

"Naples, par exemple, a eu une grande phase mais nous verrons comment ils sont plus tard. Liverpool et Madrid se portent également bien. Quant à la Coupe du monde, espérons que ce soit l'Espagne qui puisse remporter le trophée pour la deuxième fois. En LaLiga, Madrid et le Barça seront présents, j'espère que le Barça pourra gagner car ce serait un grand élan de confiance pour ce projet."