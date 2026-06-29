La démission de Yasser Al-Misehal de la présidence de la Fédération saoudienne de football a provoqué un vif débat ces dernières heures. Cependant, de nouveaux éléments indiquent que l’annonce de son départ via son compte officiel sur la plateforme « X » ne suffit pas sur le plan juridique, ce qui laisse planer le doute sur son statut actuel.

L’ancien dirigeant avait publié son départ lundi matin, quelques jours après l’élimination de la sélection saoudienne dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, une décision intervenue au terme d’une vague de contestation des supporters réclamant une refonte profonde du football national.

Formalités non respectées, selon les experts juridiques

Selon le journal « Al-Riyadiah », les avocats spécialisés en droit du sport Khaled Abu Rashid et Riyad Al-Zahrani estiment que l’annonce sur « X » constitue une simple déclaration d’intention à destination de l’opinion publique, et non une procédure réglementaire complète.

Ils précisent que la réglementation exige que le président de la fédération dépose une démission écrite et officielle auprès de l’instance compétente de la Fédération saoudienne de football pour que celle-ci produise ses effets juridiques.

Khaled Abou Rashid a par ailleurs souligné que l’annonce d’une démission via un compte personnel ne suffit pas pour mettre fin automatiquement à toutes les prérogatives ni entraîner la perte des mandats au sein des instances continentales et internationales, rappelant que le maintien de ces fonctions dépend de la nature du poste occupé au sein de chaque organisation.

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Il a ajouté que, selon les statuts de la Fédération saoudienne, le vice-président prend les commandes de l’instance et exerce les prérogatives du président dès que la démission est formalisée et que les procédures sont achevées.

De son côté, Riyad Al-Zahrani a précisé que la formulation utilisée par Al-Meshal dans son communiqué de départ, dans lequel il affirmait assumer l’entière responsabilité de l’échec, constituait une reconnaissance morale et administrative devant les supporters, mais qu’elle n’entraînait aucune conséquence juridique ni aucune responsabilité personnelle conformément aux règlements en vigueur.

Concernant l’appartenance d’Al-Meshal aux instances asiatiques et internationales, Abu Rashid a précisé que tout dépendait de la nature de cette appartenance : si elle est liée à sa fonction de président de la Fédération saoudienne, elle prend fin avec la cessation de ses fonctions, mais si elle a été obtenue à titre personnel, elle demeure valable jusqu’à l’expiration du mandat, conformément aux règlements de ces instances.