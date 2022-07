INFO GOAL - PSG : Wilson Odobert va quitter Paris et rejoindre Troyes

En fin de contrat aspirant avec le PSG, l’attaquant parisien ne poursuivra pas avec son club formateur et va s’engager prochainement avec l’Estac, pro

Il était le dernier sur la liste des titis qui doivent décider de poursuivre ou non leur aventure parisienne. Après les signatures professionnelles de Vimoj Muntu Wa Mungu, Nehemiah Fernandez-Veliz, Ayman Kari, Ismaël Gharbi et le départ de Xavi Simons vers le PSV Eindhoven, Wilson Odobert était donc le dernier à devoir rendre sa décision.

Comme révélé par Goal le 29 juin, la tendance était à un départ du jeune attaquant vers un club français. Selon nos informations, elle va se confirmer dans les prochaines heures avec la signature de son premier contrat professionnel à Troyes une fois sa visite médicale effectuée.

Auteur de 19 buts en 28 matchs cette saison avec les U19 de Zoumana Camara, Odobert, libre depuis le 30 juin, a refusé de poursuivre avec son club formateur malgré des démarches entrepris depuis plusieurs mois par le PSG qui souhaitait le conserver.

Il souhaitait rester en France





Comme ses compères Ayman Kari et Warren Zaïre-Emery, le garçon originaire de Meaux souhaitait avoir la garantie de s’entraîner avec le groupe professionnel du PSG, faute d’être prêté dans un club de l’Hexagone. Ce qu’il n’a jamais obtenu.

Malgré les sollicitations de l’AS Roma, Monchengladbach et du FC Bruges, Wilson Odobert souhaitait poursuivre sa progression en France. Ces dernières semaines, Lyon et Lille étaient venus aux renseignements mais les discussions étaient déjà bien avancées avec Troyes.

Propriété de City Group qui vient de racheter Palerme mais détient New York City, Melbourne FC, Yokohama, Lommel et surtout Manchester City, la formation entraînée par Bruno Irles lui a promis de s’aguerrir auprès des professionnels. Et il ne semble pas impossible de le voir effectuer quelques apparitions en L1 cette saison. Tout ce que Paris ne pouvait pas lui promettre.