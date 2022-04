INFO Goal - PSG : Sandy Baltimore tout proche de prolonger

Dimanche soir au Groupama Stadium, les féminines du PSG disputent leur sixième demi-finale de Ligue des champions. Dans une saison marquée par l'affaire Kheira Hamraoui, la perte probable du titre de championne de France et les prolongations de contrat compliquées de Marie-Antoinette Katoto ou Léa Khelifi, Paris devrait accueillir une bonne nouvelle dans les jours à venir.







Parmi les joueuses en fin de contrat au 30 juin figurent aussi le nom de Sandy Baltimore. L'attaquante parisienne, auteure de 8 buts et 16 passes décisives en 31 rencontres cette saison avec le PSG devrait prolonger son contrat très prochainement jusqu’en 2024. Ces dernières semaines, les discussions ont très bien avancées et devraient aboutir officiellement après la rencontre de dimanche contre l'OL.







Cette signature viendra clôturer des discussions qui ont débuté l’été dernier et qui ont été menées de bout en bout par Ulrich Ramé, le directeur sportif des féminines. Paris avait entamé les démarches, alors que la jeune femme originaire de Colombes et arrivée au club à 15 ans sortait d’une saison aboutie. Récompensée par une première cape et un premier but en Bleue face au Kazakhstan le 1er décembre 2020. Mais à l’époque la proposition du PSG ne correspondait pas au nouveau statut de la joueuse.







Dans l’esprit de Sandy Baltimore, qui a préféré prendre son temps, Paris a toujours été la priorité. D’abord parce que son objectif était de confirmer ses bonnes prestations dans son club formateur. Mais aussi conserver cette stabilité qui l’a menée vers l’équipe de France, alors que se profilent des échéances internationales importantes dans les deux ans à venir : l’Euro cet été en Angleterre, la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande et bien évidemment les JO de Paris en 2024.







Avant cet horizon presque lointain, Baltimore pourra aborder le rendez-vous de dimanche avec un peu plus de sérénité . Et pourquoi se montrer aussi décisive que lors de la demi-finale retour contre Munich, où elle avait inscrit le premier but des parisiennes.