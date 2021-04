Info Goal : Mbappé n'a pas encore décidé de son avenir

Le Français, très attiré par la possibilité de jouer pour le Real Madrid, n'a fermé aucune option. Au Bernabéu, ils ont confiance pour son arrivée.

Kylian Mbappé (22 ans) n'a pas encore fini d'agiter la presse française et européenne. Il n'a toujours pas accepté la dernière offre de prolongation de contrat émanant du Paris Saint-Germain, mais il n'a pas non plus mis fin aux discussions avec les dirigeants parisiens. Dans le même temps, son clan entretient un contact très fluide avec le Real Madrid, le mieux placé pour le signer dans les mois à venir, en cas de départ du PSG.

Malgré les rapports récurrents à ce sujet, des sources proches du champion du monde 2018 avec l'équipe de France reconnaissent que le rêve du joueur est de devenir un jour un joueur du Real Madrid mais elles assurent qu'il n'a pas communiqué sa décision finale au PSG. Entre autres, parce qu'il ne l'a pas encore pris. Il est vrai qu'il a rejeté au moins trois propositions de prolongation de son contrat actuel, qui prend fin en juin 2022, mais la négociation reste ouverte.

Contrairement à Nasser Al Khelaifi et Leonardo, qui dans le pire des cas pour leurs intérêts devraient chercher un grand remplaçant pour lui, Kylian Mbappé n'est pas pressé. Il a attendu longtemps pour accéder à cette position avantageuse, époque au cours de laquelle il a également renoncé à gagner une somme importante s'il avait prolongé sa relation avec le club français. Désormais, l'aspect économique étant secondaire, il préfère évaluer ce qui se passe dans ce sprint final de la saison, analyser jusqu'où son équipe ira en Ligue des champions ou s'il peut remporter la Ligue 1, très serrée.

Le Real Madrid croit que tout va dans le bons sens

L'article continue ci-dessous

Il se penchera également sur l'évolution du projet sportif, si Neymar sera prolongé ou non, quelles seront les recrues, quelles seront les ventes ... Au Real Madrid, le sentiment de confiance que le travail est bien fait prédomine. Différents membres de la direction sportive, en plus de Zinedine Zidane, ont méticuleusement soigné la relation avec le clan Mbappé. Voyages, appels, messages... pas un seul moyen de contact n'a été négligé.

La stratégie n'a jamais changé : sans pouvoir rivaliser avec l'argent du PSG, la clé a toujours été de le chouchouter personnellement et de le convaincre par la planification, le prestige et le marketing supplémentaires que la marque Real Madrid offre. Un membre de haut rang des dirigeants des Merengue a résumé le scénario avec la même expression à plusieurs reprises : "Cela dépendra s'il veut être dans une prison dorée ou réussir ici."

Cependant, il y a actuellement la certitude que Kylian Mbappé osera franchir le pas. La procédure est simple en théorie et un peu plus compliquée en pratique : l'attaquant doit faire part de sa volonté de partir au PSG, qui sera contraint de trouver un prix raisonnable pour ne pas le perdre gratuitement à l'été 2022. À ce stade, le Real Madrid entrerait pour réaliser le dernier rêve de Florentino Pérez, Zinedine Zidane et le Real Madrid.