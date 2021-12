INFO GOAL : Manchester United recale Séville pour Anthony Martial

Manchester United a rejeté une approche de Séville pour un prêt de son attaquant français Anthony Martial, selon les informations obtenues par GOAL. Le club de Liga est très intéressé par le prêt de l'ancien monégasque jusqu'à la fin de la saison, mais leur offre initiale ne couvrirait pas le salaire conséquent de l'attaquant. Manchester United l'a donc rejetée.



Anthony Martial a déclaré à Ralf Rangnick qu'il était à la recherche d'un nouveau défi après avoir lutté pour obtenir du temps de jeu cette saison. Selon nos informations, Manchester United n'a pas pris de décision finale sur l'envoi ou non du Français lors de la fenêtre de transfert de janvier. Le joueur a clairement exprimé son désir de partir, mais le club - s'il décide de le laisser partir en prêt - voudrait toutefois s'y retrouver financièrement.



Séville à un budget inférieur à 4 millions d'euros

Il est entendu que l'offre de Séville pour prendre le Français en prêt jusqu'à la fin de la saison ne couvrait que la moitié de son salaire et a donc été rejetée. Selon certaines sources, le club espagnol n'a pas le budget nécessaire pour payer l'intégralité de son salaire et son budget se situerait entre 3 et 4 millions d'euros. La porte, elle, a été ouverte par Rangnick.

"Nous avons longuement parlé. Il m'a expliqué qu'il est à Manchester United depuis maintenant sept ans et qu'il sent que c'est le bon moment pour un changement, pour aller ailleurs. Je pense que, dans un sens, c'est compréhensible. Je pourrais suivre ses pensées, mais d'un autre côté, il est aussi important de voir la situation du club".



"Nous avons des périodes de Covid, nous avons trois compétitions dans lesquelles nous avons encore de grandes ambitions et nous voulons avoir le plus de succès possible. Cela ne devrait pas seulement être dans l'intérêt du joueur, mais aussi dans l'intérêt du club", a ainsi confié l'entraîneur des Red Devils. Voilà qui a le mérite d'être clair.