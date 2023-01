INFO GOAL : Le Shakhtar lance un ultimatum à Arsenal pour Mudryk

Arsenal devra augmenter considérablement son offre pour l'ailier du Shakhtar Donetsk s'il veut obtenir le joueur de 21 ans ce mois-ci.

Arsenal va-t-il laisser s'envoler le nouveau Luka Modric alors qu'il lui était promis ? Les Gunners ont déposé une deuxième offre pour Mykhailo Mudryk lundi après avoir vu leur première offre d'environ 62,5 millions d'euros être rejetée. Mais le Shakhtar a également indiqué que la dernière proposition d'Arsenal - estimée à environ 70,5 millions d'euros - était une fois de plus beaucoup trop basse, l'équipe ukrainienne restant ferme sur sa volonté de recevoir 100 millions d'euros pour son joyau.

Le Shakhtar prêt à fermer la porte

Arsenal cherche désespérément à conclure un accord pour Mykhailo Mudryk ce mois-ci afin de renforcer les options offensives de Mikel Arteta avant la seconde moitié de la saison et le joueur a fait savoir à quel point il était désireux de rejoindre le nord de Londres. L'ailier du Shakhtar Donetsk a communiqué à plusieurs reprises sur ses réseaux sociaux de manière subtile montrant qu'il observe de près les matches d'Arsenal, qu'il a envie de rejoindre.

Mais des sources ont confirmé à GOAL que le Shakhtar Donestk serait prêt à mettre fin aux discussions en cours ce mois-ci si sa demande n'est pas rapidement atteinte et attendrait l'été avant de reprendre les négociations. Il existe donc un risque qu'Arsenal ne signe pas Mykhailo Mudryk cet hiver et pire encore qu'il se le fasse chiper et ne le signe pas du tout.

Chelsea en embuscade

Arsenal doit également s'occuper de la question de Todd Boehly à Chelsea, puisque le club de l'ouest de Londres est actuellement en pourparlers avec le Shakhtar Donetsk au sujet de Mykhailo Mudryk, même s'il n'a pas encore déposé d'offre officielle. Chelsea a une puissance de feu financière et pourrait très bien supplanter Arsenal dans ce dossier.

La position apparemment inébranlable du Shakhtar sur Mudryk va inquiéter Arsenal, qui souhaitait conclure un accord pour l'ailier dès le début du mercato de janvier. Les Gunners seront bientôt confrontés à un gros dilemme si un accord ne peut être conclu. Mudryk reste la priorité, mais si le signer s'avère impossible, ils devront décider s'il faut passer à une autre cible.

Le manque d'options offensives de Mikel Arteta était clair pour tout le monde contre Newcastle mardi soir et l'entraîneur d'Arsenal est désespérément à la recherche de plus de puissance pour renforcer les chances de titre de son équipe. Les Gunners, en tête de la Premier League, se déplacent à Oxford United au troisième tour de la FA Cup lundi soir.