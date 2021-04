INFO GOAL - Le salaire astronomique demandé par le clan Haaland !

Malgré la présence de Raiola et du père du joueur à Barcelone et Madrid, une arrivée d'Haaland est quasi-impossible à cause du salaire demandé.

Que Erling Braut Haaland soit le buteur souhaité par la moitié de l'Europe est un secret de polichinelle. Cependant, comme Goal l'a appris, sa signature est pratiquement inabordable pour l'économie de n'importe quel club. Le 1er avril, il y a eu un tremblement de terre de 7,5 à l'échelle du marché des transferts avec la double visite de Mino Riola, l'agent du joueur, accompagné d'Alf-Inge, le père du footballeur, à Barcelone d'abord et à Madrid plus tard.

Joan Laporta, président du FC Barcelone, a eu une rencontre à Barcelone le matin et quelques heures plus tard, Raiola et le père de Haaland sont apparus à Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid, pour rencontrer José Ángel Sánchez, directeur général du club.

Selon des sources fiables, la visite à Valdebebas avait déjà été convenue auparavant, après une demande du propre père d'Erling Haaland, qui souhaitait connaître les installations des Merengue, ce à quoi Madrid a accepté.

Cependant, Raiola a souhaité faire une escale plus tôt à Barcelone pour s'entretenir également avec le président du Barça, conscient de l'impact médiatique que ce voyage éclair aurait d'abord à Barcelone puis à Madrid, où la presse a pu photographier et enregistrer l'arrivée de la délégation à chaque rencontre avec l'exécutif du Barça et madrilène.

Un salaire astronomique: 35 millions net par saison

Bien que le Real Madrid et Barcelone soient vraiment intéressés par Haaland, il est actuellement très difficile pour les deux clubs de pouvoir les faire signer. Les deux clubs vont continuer à travailler sur la signature, mais pour le moment, ils ont un long chemin à parcourir pour satisfaire les demandes financières de Raiola afin de parvenir à un accord avec Haaland.

Comme Goal l'a appris, il y a quelques mois, un club anglais a tenté de faire une démarche pour signer le Norvégien et a fini par abandonner car l'agent du joueur demandait un salaire astronomique pour l'attaquant : 35 millions d'euros nets par saison. Ces chiffres ont refroidi l'intérêt de ce club anglais et à l'heure actuelle, le Real Madrid et Barcelone savent que c'est un montant inabordable.

Signer Haaland signifierait briser l'échelle salariale

Dans le cas du Barça, en attendant la réalisation d'un audit approfondi pour clarifier l'état réel de son économie, payer 35 millions net par an serait impossible. Et dans le cas du Real Madrid, Florentino Pérez ne serait pas disposé à briser l'échelle salariale du vestiaire en payant cet argent pour Haaland, peu importe combien le joueur aime le Real.

En d'autres termes, pour que Haaland rejoigne Madrid ou le Barça, la somme demandée par Raiola au club anglais susmentionné devrait être considérablement abaissé. Et en plus, les clubs devront payer une succulente commission pour le transfert.

Dortmund, un négociateur coriace qui ne veut pas vendre

A Dortmund, les dirigeants restent calmes. Ils ferment la porte de sortie à Haaland. Malgré les pertes que subit le club à cause du Covid-19, qui pourraient être aggravées s'il ne se qualifie finalement pas pour la Ligue des champions, ils répètent qu'ils n'ont pas besoin de le vendre. Hans-Joachim Watzke, PDG du club, et Michael Zorc, directeur sportif, ont une feuille de route claire.

Ils ont eu plusieurs conversations avec Haaland, également avec son agent et son père, et pour le moment, ils n'ont pas l'intention de le vendre. Et si un club s'engageait dans une négociation entre clubs, il est clair pour Dortmund qu'ils imposeraient des conditions quasi prohibitives pour négocier le transfert.

150 millions d'euros pour Haaland

A Dortmund, ils savent que Haaland a un contrat jusqu'en 2024. Ils connaissent l'intérêt du Real Madrid, de Barcelone et de plusieurs équipes anglaises pour le joueur, mais ils n'accepteront de vendre que pour un montant proche de 150 millions d'euros. Les dirigeants de Dortmund sont difficiles en négociation et l'ont montré l'été dernier quand ils ont exigé 120 millions pour Jadon Sancho. Comme Manchester United n'a pas pu atteindre ce montant, l'ailier anglais a fini par rester. Dortmund ne fera pas de ventes. Soit les clubs paient ce que le club allemand demande, soit Haaland restera en Bundesliga.