Info Goal : le Real Madrid va prolonger Fede Valverde jusqu'en 2027

L'accord est maintenant complet avec l'Uruguayen pour deux saisons supplémentaires. Son salaire a été augmenté et sa clause doublée.

Le Real Madrid a déjà finalisé tous les détails pour la prolongation de contrat de Fede Valverde (23 ans) jusqu'en 2027. Le journaliste italien Fabrizio Romano a révélé l'accord le 20 août sur Twitter et Goal a appris que le contrat porte sur une prolongation de deux saisons supplémentaires par rapport à ce qui avait été signé en 2019, soit jusqu'à l'été 2025. L'annonce officielle pourrait avoir lieu dès ce mardi.

Malgré la complexité de la crise du coronavirus, l'accord a été rendu possible parce que le club et l'international uruguayen sont partis du principe qu'ils continuer leur chemin ensemble. Les discussions ont bien avancé parce que la direction sportive a toujours considéré le milieu de terrain box-to-box comme un pilier fondamental pour le présent et l'avenir du projet merengue, et parce qu'il n'a jamais douté de sa carrière à la Casa Blanca.

Augmentation de salaire et clause doublée

Le Real Madrid a voulu exprimer cette confiance aveugle avec une prolongation, pour 2025 et 2027, et une augmentation de salaire pour un joueur qui est considéré comme un joueur formé au club. Le Charrúa a atterri à Concha Espina en 2015, dans un accord signé par Juni Calafat, en provenance du Peñarol de Montevideo pour 5 millions d'euros.

L'article continue ci-dessous

Le temps, avec trois titres à son actif et l'affection unanime des supporters pour son football et son engagement, a montré que cette dépense pour un jeune inconnu en Europe était une bonne affaire. En témoigne également son évaluation Transfermarkt de 65 millions d'euros, alors que sa clause libératoire est passée de 500 millions d'euros à 1 milliard d'euros afin de faire fuir les éventuels prétendants pour l'Uruguayen.

Un été de prolongations au Real Madrid

Face aux complications du marché actuel (David Alaba est arrivé gratuitement et ils vont tout faire pour signer Kylian Mbappé), le Real Madrid a concentré cette fenêtre sur l'opération départ (il y a actuellement 25 joueurs dans l'effectif et ils veulent réduire cela à 22-23, ce qui est très difficile) et sur les prolongations de contrats.

Depuis la fin de la saison dernière, le Real Madrid a déjà prolongé Luka Modric (jusqu'en 2022), Lucas Vázquez (2024), Nacho Fernández (2023), Dani Carvajal (2025), Thibaut Courtois (2026) et Karim Benzema (2023). Et cette semaine, c'est le tour de l'un des joyaux de la couronne, Fede Valverde.