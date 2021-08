Real Madrid, Sergio Ramos a fait le forcing auprès d’Ancelotti

Avant de rejoindre le PSG gratuitement, Sergio Ramos avait demandé à Ancelotti de faire le forcing pour sa prolongation au Real.

Quand les débuts de Lionel Messi devraient être pour la semaine prochaine et le déplacement à Reims, il faudra attendre encore un peu pour Sergio Ramos. Toujours pas remis physiquement depuis son arrivée au PSG, le défenseur espagnol (34 ans) doit profiter de la trêve internationale pour se retaper comme il faut et être prêt pour le match contre Clermont, le 12 septembre prochain.

Si son arrivée à Paris couplée aux différents renforts (Messi, Donnarumma, Hakimi) pouvant permettre au club de jouer la gagne dans toutes les compétitions ne sont pas pour déplaire à Ramos, l’Espagnol se voyait avant tout poursuivre l’aventure au Real Madrid.

Capitaine des Merengue depuis quelques années, Sergio Ramos était devenu le symbole du club madrilène malgré son sang sévillan. Se montrant plus que confiant il y a un an au moment de parler de sa prolongation de contrat, le défenseur a vu les semaines passer et aucun accord être trouvé avec Florentino Perez.

Ancelotti voulait le garder

Quand le joueur voulait deux années de contrat, le club, fidèle à son politique pour les trentenaires, ne lui en proposait qu’une seule avec une baisse de salaire à cause du Covid-19.

Pas vraiment ce que recherchait Ramos qui s’est donc fait une raison et est parti gratuitement vers le PSG. Pourtant, le nouveau n°4 parisien a tout tenté pour continuer l’aventure madrilène commencée en 2004.

D’après Mundo Deportivo et Marca, Sergio Ramos n’a pas hésité à demander à Carlo Ancelotti de faire pression sur la direction pour parvenir à un accord. La conversation entre le joueur et son ancien entraîneur aurait eu lieu le jour de la présentation d’Ancelotti comme successeur de Zinedine Zidane.

"C’est un joueur très important pour le Real Madrid, avait assuré le "Mister". Il est fondamental. Je vais parler avec lui."​

Malheureusement et malgré toute l’affection que portait l’ancien entraîneur du Milan AC pour le défenseur, Ancelotti lui a assuré qu’il n’avait pas le poids nécessaire pour faire bouger les choses avec Florentino Perez. Quinze jours plus tard, Sergio Ramos annonçait son départ du Real Madrid, au grand désespoir du Mister et pour le plus grand plaisir du PSG.