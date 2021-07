INFO Goal : Le Barça suspecte le Real Madrid dans le dossier Ilaix Moriba

En pleines négociations pour prolonger Ilaix Moriba, le Barça suspecte le Real Madrid d’intervenir et ainsi faire capoter le deal.

Le cas d'Ilaix Moriba (18 ans) traîne en longueur plus que ne l’avait imaginé le Barça. Le renouvellement du jeune espoir, dont le contrat se termine en 2022, est au point mort, un fait qui a provoqué une décision drastique des hauts dirigeants de Barcelone : le footballeur ne participera pas à la pré-saison de l'équipe première tant qu'il n'aura pas signé la prolongation avec le club ou du moins que les positions entre les deux parties se soient rapprochées.

Pour le moment, il n'y a pas d'accord entre les parties, de sorte que le milieu de terrain n'est toujours pas en mesure d’être à la disposition de Ronald Koeman, qui l'a déjà utilisé comme l'un des membres de l'équipe professionnelle lors de la dernière ligne droite de l'année dernière. Depuis ses débuts, le 21 janvier en Coupe contre Cornellà, jusqu'en mai, il a participé à 18 des 28 matchs de Barcelone, accumulant 672 minutes.

Le Real Madrid, en sous-marin selon Barcelone

Comme Goal l'a appris, le Real Madrid est suspecté au Camp Nou. Dans l'entité des Blaugrana, ils pensent que le club madrilène pourrait être à l'origine du ralentissement des discussions pour la prolongation du joueur d'origine guinéenne, ce que l'environnement du principal intéressé nie. Il n'y a eu aucun contact, disent-ils, avec les pensionnaires de Santiago Bernabéu et ils le qualifient de "très difficile".

A Barcelone, ils ne veulent pas entendre parler d'un départ gratuit dans quelques mois de Moriba. D'autant plus qu'avec lui, le Barça a fait un effort financier important dans sa dernière prolongation. En 2019, le club a misé sur l'une de ses perles et lui a fait signer un contrat d'un million d'euros pour trois saisons, le salaire le plus élevé de l'histoire du club pour un garçon passé par la Masia. Après cet effort pour le garder, l'équipe Blaugrana ne veut pas le perdre si facilement.

La Super League, un autre facteur

Cependant, si l'opération est tentée et même terminée, elle se déroulera toujours de front. Florentino Pérez et Joan Laporta ont passé un accord et, en pleines négociations sur la polémique Super League, le soutien mutuel est essentiel pour la crédibilité et la viabilité d'un projet qui est loin d'être oublié. Le président madrilène ne bougerait jamais dans le dos du président culé.