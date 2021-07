INFO GOAL : Brahim Diaz prêté deux saisons à l'AC Milan

Le Real Madrid et le club italien officialiseront le prêt de Brahim Diaz (jusqu'en 2023 et sans option d'achat) ce jeudi ou vendredi.

Le Real Madrid et l'AC Milan sont parvenus ce jeudi à un accord de principe pour prolonger le prêt de Brahim Diaz. Et comme la saison dernière, il n'est pas assorti d'une option d'achat.

Brahim Diaz a fait part de sa volonté de poursuivre sa carrière à l'AC Milan et l'entraîneur des Rossoneri, Stefano Pioli, se réjouit de pouvoir compter sur lui pour les prochaines campagnes du club (Serie A et Ligue des champions).

Il ne plus que quelques détails à régler et le prêt du joueur sera officialisé ce jeudi après-midi ou vendredi. L'AC Milan prendra en charge l'intégralité du salaire de Brahim Diaz et comme il s'agit d'un prêt payant, le club italien devrait débourser une somme avoisinant les 3 millions d'euros.

Brahim Diaz face au Real le 8 août !

Comme GOAL l'avait déjà précédemment révélé, le Real et l'AC Milan ont entamé des négociations dès le 8 juin. La volonté du joueur de rester à l'AC Milan a convaincu ses dirigeants de faire le nécessaire pour le conserver.

Mais le Real Madrid, qui tient Brahim Diaz en haute estime, ne voulait pas s'en séparer définitivement. L'AC Milan a donc accepté cette solution d'un prêt payant pour deux saisons qui semble satisfaire les deux parties. Hasard du destin, Brahim Diaz fera face à l'équipe madrilène le 8 août prochain à l'occasion d'un match amical.

Traduction et adaptation par Xavier Béal