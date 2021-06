INFO GOAL - Le Real Madrid et l'AC Milan négocient pour Brahim Díaz

Le club italien tient à préserver le jeune joueur. Les Madrilènes n'y sont ouverts que si la vente de l'Espagnol comporte une option de rachat.

Le Real Madrid et Milan sont en pleine négociation pour Brahim Díaz (21 ans). Ces dernières semaines, les contacts se sont multipliés, avec une importante réunion mardi matin, durant laquelle les milanais ont confirmé leur souhait de voir l'international espagnol rester à San Siro après une première saison convaincante en Serie A.

Freiné par quelques blessures, Brahim Diaz a été le 17ème joueur le plus utilisé par Stefano Piolo, cumulant 1868 minutes au total. Suffisant pour inscrire sept buts et délivrer quatre passes décisives. Il a été titulaire lors des quatre dernières journées, décisif pour contribuer au retour tant attendu du club en Ligue des champions.

Il s'est notamment illustré dans le 0-3 contre la Juve, ouvrant le score avec un superbe but. Des arguments suffisants pour convaincre l'entité milanaise de se battre pour le préserver cet été, ce que Goal confirme depuis février. Mais la position du Real Madrid, qui tient à son joueur, semble particulièrement ferme dans ce dossier.

Le Real Madrid n'envisage pas de se séparer complètement de Brahim

En effet, celle-ci est claire : le club ne veut pas se séparer de Brahim Diaz, l'un des jeunes talents en qui on croit le plus. La stratégie madrilène est donc de ne pas perdre la priorité de décision sur le joueur. S'il y a un accord avec Milan, ce sera sous la forme d'une nouvelle cession ou d'une vente qui ne serait pas inférieure à 30 millions d'euros et qui inclurait une option de rachat. Un deal qui pourrait convenir aux trois parties, et assainir les finances du club espagnol, lequel en a grand besoin.

Indépendamment de ce qui se passe autour de sa situation, BrahimDiaz va vivre ce mardi soir l'un des jours les plus spéciaux de sa carrière sportive. Après avoir mené la formation U-21 dans la catégorie européenne, il devrait faire ses débuts avec l'Espagne A à Butarque, lors du match amical contre la Lituanie.