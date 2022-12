Arsenal a fait sa première offre officielle pour Mykhailo Mudryk, cible de transfert à long terme, selon GOAL.

Les Gunners, qui admirent l'ailier du Shakhtar Donetsk depuis un certain temps, ont déposé une offre, dont le montant s'élèverait à environ 55 millions d'euros. Le Shakhtar a publiquement évalué le joueur de 21 ans à environ 90 millions d'euros et devrait par conséquent rejeter l'offre des Gunners qui est loin des attentes initiales des Ukrainiens.

L'appel du pied de Mudryk

Toutefois, Arsenal est déterminé à obtenir l'international ukrainien pendant le mercato d'hiver alors qu'ils cherchent à renforcer leurs options offensives après la blessure de Gabriel Jesus. Avant la rencontre de Premier League entre Arsenal et West Ham le lendemain de Noël, l'entraîneur Mikel Arteta a fait part de son désir de réaliser des transferts dès le début de la période.

"Nous savions qu'il était important de recruter des joueurs tôt dans l'été et c'est ce que nous voulons faire en janvier", a déclaré Mikel Arteta en conférence de presse. "C'est idéaliste mais parfois ce n'est pas réaliste. Évidemment, si vous me demandez mon avis, aussi vite que possible, nous voulons que les joueurs soient là."

Arsenal confiant

Mudryk, quant à lui, a semblé flirter avec ses prétendants en postant une vidéo sur Instagram lundi soir montrant qu'il regardait le match de Premier League des Gunners contre West Ham, remporté avec brio par Arsenal. L'ailier du club ukrainien a subtilement manifesté son envie, lui aussi, d'être transféré du côté du club londonien.

Mudryk est la cible prioritaire d'Arsenal en janvier et cette offre précoce montre qu'ils sont sérieux. Il est clair qu'ils sont encore loin de la somme publiquement demandée pour Mudryk par le Shakhtar, mais ils ont bon espoir de conclure un accord dans les semaines à venir, le joueur étant très désireux de rejoindre le nord de Londres.

Les Gunners se sont imposés ce lundi soir face à West-Ham lors du retour de la Premier League et comptent sept points d'avance sur Manchester City en tête du classement. Preuve en est que même sans Mudryk, et bien que privé de Gabriel Jesus, Arsenal reste très compétitif et a de quoi se battre pour décrocher le titre de champion.