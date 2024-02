Infirmerie remplie pour le Real avant le grand choc

Le Real Madrid a poursuivi sa préparation en vue du choc contre Gérone, samedi, sans défenseur central reconnu

Voilà qui ne manquera pas d'inquiéter Carlo Ancelotti. Cependant, le tableau n'est peut-être pas aussi sombre qu'il n'y paraît.

La dernière victime en date est Nacho Fernandez, qui a manqué l'entraînement en raison d'une surcharge musculaire. Selon Diario AS, il est incertain pour le match contre Gérone. Il a également été rejoint par Vinicius Junior, qui est parti rapidement après une séance d'entraînement, ne semblant pas s'être remis de sa blessure à la colonne vertébrale qui l'a empêché de jouer contre l'Atlético de Madrid.

On ne sait pas grand-chose sur son éventuel retour, mais on est optimiste pour Antonio Rudiger. Le défenseur allemand a manqué le match nul contre l'Atlético en raison d'une contusion à la cuisse, mais il s'est entraîné individuellement sur la pelouse et semble en mesure de jouer contre l'équipe catalane.

Il aura également un partenaire plus naturel que Dani Carvajal pour ce match, s'il est rétabli, puisque Aurélien Tchouameni sera de retour de suspension. Ancelotti l'a déjà utilisé en défense centrale à plusieurs reprises, avec des résultats variables. Pour le derby, Ancelotti n'a pas fait appel à des joueurs du Castilla pour pallier leurs absences, mais sur le papier et sur la forme, un duo Rudiger-Tchouameni semble bien plus solide au milieu que Nacho-Carvajal à l'heure actuelle.