Infirmerie pleine au Barça

Le Barça est touché en attaque avant le choc contre Naples en C1.

Le FC Barcelone espérait avoir des renforts pour son match de Ligue des champions contre Naples la semaine prochaine, mais il semble que Xavi Hernandez devra compter sur un joueur de 35 ans et un autre de 16 ans, ainsi que sur Raphinha.

Ferran Torres et Joao Felix ont tous deux été écartés en l'espace de quelques jours, manquant plusieurs semaines à cause de leurs blessures, et Diario AS indique que leurs faibles chances de revenir pour le match contre Naples s'amenuisent encore plus.

Deux blessés de marque

Felix avait plus de chances de se remettre de son entorse de la cheville, et il avait été question d'une injection anti-douleur à la Can Barca, mais cette option est désormais exclue. Quant à Torres, sa déchirure aux ischio-jambiers le tiendra également à l'écart. Ni l'un ni l'autre ne sont nécessairement écartés pour le match contre Getafe le week-end suivant.

Xavi disposera d'un renfort de poids avec Sergi Roberto et Oriol Romeu, qui devraient tous deux être de retour d'ici mercredi prochain. Aucun des deux n'est susceptible de débuter, le milieu de terrain étant le poste le plus concurrentiel de l'équipe barcelonaise. Plus en avant, l'ailier brésilien Raphinha revient doucement de son problème aux ischio-jambiers et a joué quelques minutes contre Grenade dimanche