Infatigable, Pedri s'entraîne déjà

La machine Pedri frappe encore. Le jeune ailier s'entraîne avec le Barça 5 jours seulement après son retour des JO.

L'ère post-Lionel Messi a commencé à Barcelone. Ce n'était pas du bluff, l'Argentin a bel et bienrejoint le Paris Saint-Germain et exercera son métier en France cette saison et au-delà.

À sa place, Ronald Koeman aura besoin d'un nouveau virtuose pour se renforcer et assumer le leadership au Camp Nou dans ce qui sera certainement une année difficile.

La machine Pedri de retour



Il est injuste de qualifier Pedri de second couteau, mais il est clair que l'adolescent des îles Canaries va avoir un rôle plus important à jouer en Catalogne cete saison.

Il est revenu à Barcelone pour s'entraîner ce jeudi après un été prolifique qui l'a vu jouer presque chaque minute de la campagne de l'Euro 2020 de La Roja ainsi que des Jeux Olympiques. Certes, le prodige du Barça est jeune, mais on parle de beaucoup de matchs.

Pedri a étonné par la classe qu'il a affichée au Camp Nou la saison dernière, un endroit où tout est scruté par des observateurs du monde entier.

La façon dont le joueur de 18 ans s'en sortira dans sa deuxième saison sera intrigante, un défi d'autant plus grand qu'il n'a pas eu de pause depuis le début de la saison 2020/21.

Tous les amoureux du football espagnol espèrent qu'il n'est pas épuisé. Car le plus gros défi à venir pour Pedri, c'est de faire oublier Lionel Messi. Et pour y parvenir, il faut vraiment avoir l'étoffe d'un surhomme.