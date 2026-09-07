Le Suisse Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), a salué la prestation de l'équipe d'Égypte lors de la Coupe du monde 2026, soulignant que la participation des Égyptiens au Mondial avait été exceptionnelle à tous points de vue.

L'équipe d'Égypte a franchi la phase de groupes du Mondial 2026 pour la première fois de son histoire, et a également battu l'Australie aux tirs au but en seizièmes de finale, avant d'être éliminée par l'Argentine en huitièmes de finale sur une défaite (3-2).

Infantino a déclaré ce lundi sur son compte officiel Instagram : « L'Égypte a écrit l'histoire lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, en réalisant une qualification inédite au-delà de la phase de groupes et en signant sa toute première victoire dans la compétition, faisant ainsi de cette participation de l'équipe d'Égypte une aventure exceptionnelle à tous points de vue.

Il a ajouté : « L'équipe d'Égypte a apporté joie et bonheur au cœur de ses supporters passionnés, qui ont insufflé une immense ferveur et une ambiance formidable dans chaque stade où l'équipe a disputé ses matchs. »

Et de conclure : « Nous avons hâte de les voir revenir sur la scène mondiale dans un avenir proche. »



