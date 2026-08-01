Les pressions s'accentuent de jour en jour sur le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, après que les critiques à son encontre sont passées de simples objections à certaines décisions à une crise qui menace son avenir politique dans les couloirs de l'institution la plus influente du monde du football. Et si l'homme continue de bénéficier d'une large base de soutien, les récents développements ont ouvert la porte à de sérieuses interrogations sur la possibilité de son départ, ainsi que sur les noms capables de lui succéder si son ère venait à s'achever.

Il y a seulement quelques semaines, Infantino semblait au sommet de son influence, se déplaçant entre les villes américaines à bord d'un jet privé pour suivre les festivités de la Coupe du monde, avant de se tenir aux côtés du président américain Donald Trump lors de la cérémonie de remise du trophée, le 19 juillet.

Mais la donne a rapidement changé après son renoncement à un projet controversé consistant à vendre des parts des compétitions de la FIFA à des investisseurs privés, une proposition qui a suscité une large vague d'objections au sein de la famille du football.

Le président de la FIFA a fait l'objet de vives critiques de la part d'Andy Burnham, maire du Grand Manchester, ainsi que d'une attaque de grande ampleur de la part des supporters de football. Mais le plus grave a résidé dans l'opposition de grandes confédérations continentales à sa manière de diriger la Fédération internationale.

Des objections des confédérations continentales

Les critiques ne se sont pas limitées à l'Union européenne de football (UEFA), mais se sont également étendues à la Confédération de l'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes (Concacaf), ainsi qu'à la Confédération asiatique de football.

La Confédération asiatique a affirmé, dans un communiqué, que la crise « dépasse la simple question d'une proposition, après avoir révélé des faiblesses fondamentales dans les mécanismes de consultation et de prise de décision au sein de la FIFA, des éléments qui nécessitent d'être corrigés ».

Des sources de la British Broadcasting Corporation « BBC » indiquent que la majorité des membres de la Concacaf doutent désormais de la capacité d'Infantino à continuer de gérer les affaires de ce sport, ou lui ont déjà retiré leur confiance.

La crise s'est encore compliquée après la démission de Carlos Cordeiro, conseiller spécial d'Infantino, qui occupait également le poste de premier conseiller de l'équipe américaine chargée de l'organisation de la Coupe du monde 2026.

Kevin Lamour, directeur des opérations de la FIFA, a par ailleurs révélé à l'agence Associated Press que la direction de la Fédération internationale elle-même « avait été trompée » concernant le projet controversé. La FIFA n'a émis aucun commentaire officiel malgré les sollicitations des médias.

Getty Images

Le départ d'Infantino est-il désormais envisageable ?

Malgré la montée des pressions, beaucoup estiment qu'il est encore prématuré de parler d'une fin imminente de l'ère Infantino.

David Bernstein, ancien président de la Fédération anglaise de football, a affirmé que tout responsable au sein d'une institution ordinaire aurait perdu son poste après une crise d'une telle ampleur, mais il a souligné que la FIFA se distingue des autres, la survie de son président dépendant de l'ampleur du soutien dont il bénéficie de la part des fédérations nationales.

Quant à Jim Boyce, ancien vice-président de la FIFA, il estime qu'Infantino dispose encore d'un soutien suffisant pour remporter un nouveau mandat, tout en reconnaissant que la persistance de la situation actuelle pourrait modifier l'équation. Il a ajouté que son pari personnel penchait pour le maintien d'Infantino jusqu'à la fin de son prochain mandat.

Infantino occupe la présidence de la FIFA depuis 2016, après avoir remporté l'élection face au président de la Confédération asiatique de football, le cheikh Salman ben Ibrahim Al Khalifa, par 115 voix contre 88.

Son élection est intervenue à la suite de la démission du Suisse Sepp Blatter, qui a quitté ses fonctions au milieu de scandales de corruption ayant ébranlé la Fédération internationale, avant d'être ultérieurement innocenté des accusations portées contre lui.

Infantino s'était alors engagé à redonner confiance en la FIFA et à réformer l'institution, avant d'être réélu à deux reprises sans adversaire, un scénario qui était attendu pour se reproduire lors des élections de mars prochain.

Mais des informations rapportées par la « BBC » indiquent qu'un des membres de l'Union européenne de football a déjà retiré la lettre de soutien qu'il avait précédemment accordée à Infantino, ce qui reflète un changement dans les positions de certains de ses soutiens.

Qui sont les principaux candidats à la succession d'Infantino ?

Getty Images

Victor Montagliani

Le président de la Concacaf figure parmi les noms les plus cités pour succéder à Infantino. Élu en 2016 sous la bannière de la réforme du système de gouvernance, il a joué un rôle central dans la préparation de la Coupe du monde 2026, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Il a également mené les efforts d'organisation de la Copa América 2024 et s'est fait connaître par ses positions opposées à l'organisation d'une Coupe du monde tous les deux ans ou à l'augmentation du nombre de sélections participantes à 64 équipes. Montagliani estime que la force du football dépasse les individus et les systèmes politiques, affirmant que ce sport restera plus grand que n'importe quel responsable.

Getty Images

Le cheikh Salman ben Ibrahim Al Khalifa

Il occupe la présidence de la Confédération asiatique de football depuis 2013, et a été réélu par acclamation pour un quatrième mandat qui s'étend jusqu'en 2027.

Durant sa présidence, les compétitions de la Confédération asiatique ont connu des évolutions majeures, parmi lesquelles le lancement de l'AFC Champions League Elite et de l'AFC Women's Champions League, ainsi que la création de nouveaux tournois et l'élargissement de la Coupe d'Asie à 24 sélections.

Il a également figuré parmi les principaux soutiens des critiques adressées à la manière dont Infantino dirige la FIFA, bénéficiant du soutien d'une confédération continentale regroupant 46 fédérations nationales.

Getty Images

Nasser Al-Khelaïfi

Le président du Paris Saint-Germain et président de l'Association européenne des clubs figure parmi les personnalités les plus influentes du football mondial.

Il a pris la présidence de l'Association après l'effondrement du projet de Super Ligue européenne, et a réussi à en élargir le nombre de membres pour regrouper plus de 800 clubs.

Malgré son statut et son influence, des sources proches de lui affirment qu'il ne souhaite pas se porter candidat à la présidence de la FIFA et n'envisage pas sérieusement d'occuper ce poste.

Getty Images

Mattias Grafström

Il occupe le poste de secrétaire général de la FIFA depuis mai 2024, et compte parmi les personnalités les plus proches d'Infantino, après avoir été directeur de son cabinet depuis son élection à la présidence en 2016.

Grafström bénéficie d'une présence croissante au sein de la Fédération internationale, mais son extrême proximité avec Infantino, ainsi que la tendance à choisir un président extérieur à l'Europe, pourraient réduire ses chances de participer à la course.

Le dossier de la présidence de la Fédération internationale de football devrait être tranché lors du 77e congrès de la FIFA, prévu au Maroc au mois de mars prochain, tandis que le 18 novembre prochain constituera la date limite de dépôt des candidatures, ce qui signifie que les mois à venir pourraient être le théâtre de l'une des batailles électorales les plus palpitantes de l'histoire de la Fédération internationale.