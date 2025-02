"Inexplicable", le gros coup de gueule de Carlo Ancelotti

Espanyol Barcelone vs Real Madrid

Samedi, le Real Madrid a perdu pour la première fois en Liga depuis début décembre, s'inclinant 1-0 sur le terrain de l'Espanyol.

Cependant, le leader du championnat s'est senti lésé par la manière dont le résultat a été obtenu, car il estime que le buteur décisif Carlos Romero n'aurait pas dû être sur le terrain pour marquer son but en fin de match.

Plus tôt dans la seconde période, Romero a reçu un carton jaune pour une faute grossière sur Kylian Mbappé. La VAR a choisi de ne pas intervenir sur la décision d'Alejandro Muniz Ruiz sur le terrain, au grand dam de ceux qui sont associés au Real Madrid.

Carlo Ancelotti était l'un de ceux qui ne pouvaient pas croire que Romero n'ait pas été expulsé, comme il l'a dit lors de sa conférence de presse d'après-match (via Diario AS).

« La décision qui a été prise est inexplicable, tant par l'arbitre que par la VAR. Parce que nous avons tous vu ce qui s'est passé. Le plus important est de surveiller et de protéger le joueur. C’était une faute évidente, un tacle très vilain, risqué et heureusement cela n’a pas eu lieu, mais il y avait un risque de blessure. La VAR est là aussi pour ça. Il nous semble inexplicable que le carton rouge n’ait pas été affiché. »

Ancelotti, qui a confirmé que la blessure subie par Antonio Rudiger en première mi-temps est musculaire, a également donné son avis sur le match en lui-même.

« Cela a été difficile, compliqué. Nous avons bien fait certaines choses, nous avons eu le contrôle, surtout en deuxième mi-temps, comme des occasions : un but refusé, nous avons touché le poteau, nous avons tiré 20 fois au but… Le match a été assez contrôlé, mais l’Espanyol a très bien joué en transition, en défendant bien, ils nous ont surpris en contre et ont marqué. C’était le match qu’ils voulaient jouer. »