INEOS à Manchester United, quelles conséquences pour Nice?

Après le Qatar, Jim Radcliffe et INEOS ont formulé une offre pour reprendre Manchester United. Quelles conséquences pour Nice en cas de rachat?

La course à la succession des Glazer s'est intensifié ces dernières heures : après le banquier qatari Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani et son « offre substantielle », c'est le groupe INEOS de Jim Radcliffe, déjà actif dans le milieu sportif, qui s'est officiellement manifesté. Le groupe de pétrochimie est déjà implanté dans le milieu sportif depuis plusieurs années maintenant : Nice et Lausanne en football, INEOS Grenadiers (ex-Sky) en cyclisme et Mercedes en Formule 1. Justement, quelles conséquences le rachat de Manchester United pourrait-il avoir sur l'OGC Nice?

Radcliffe-Manchester United, un long chassé croisé

Milliardaire anobli par la reine, Jim Radcliffe a grandi dans un logement social de la banlieue de Manchester et arbore ainsi une proximité historique avec les Red Devils dont il a toujours un supporter affiché. Il a d'ailleurs déjà manifesté à plusieurs reprises par le passé son intérêt quant à la reprise du club. En août, avant même que la famille Glazer n'annonce la vente du club, INEOS avait affirmé que Radcliffe serait « certainement un acheteur potentiel ».

Dans un communiqué publié ce samedi, INEOS dévoile ses ambitions pour le club anglais : « Nous verrions notre rôle en tant que gardiens à long terme de Manchester United au nom des fans et de la communauté au sens large. Nous sommes ambitieux et très compétitifs et voudrions investir dans Manchester United pour en faire le club numéro un au monde à nouveau. » Autres objectifs avoués : récupérer sa place de plus grand club d'Angleterre et ramener la gloire européenne à Old Trafford.

Le groupe pétrochimique précise également sa vision pour relancer le club mancunien : « Nous reconnaissons également que la gouvernance du football dans ce pays est à la croisée des chemins. Nous voudrions aider à diriger ce prochain chapitre, en approfondissant la culture du football anglais en faisant du club un phare pour une approche de la propriété moderne, progressive et centrée sur les fans. Nous voulons un Manchester United ancré dans sa fière histoire et ses racines dans le nord-ouest de l'Angleterre, remettant le Manchester à Manchester United et se concentrant clairement sur la victoire en Ligue des Champions. »

Quelles conséquences pour l'OGC Nice?

Le 28 août 2019, INEOS rachetait l'OGC Nice pour ramener au club sa gloire passée. Le Gym devenait ainsi le second club de foot détenu par le groupe anglais après le rachat de Lausanne Sport l'année précédente. Le possible rachat de Manchester United n'inclurait pas la revente des deux autres clubs propriétés du groupe et pourrait, à l'inverse, permettre au groupe pétrochimique de créer une « galaxie INEOS » à l'instar de l'écurie Red Bull (Salzburg, Leipzig, Bragantino, New York, etc) ou du City Football Group (Man City, New York, Melbourne, Gérone, Troyes, etc).

Des aménagements dans l'organigramme des différentes propriétés footballistiques d'INEOS pourraient toutefois voir le jour en cas de participations conjointes à une même compétition européenne : l'UEFA interdit en effet à un propriétaire de détenir deux équipes participant à la même compétition, pour éviter conflits d'intérêts et matchs arrangés. Il y a quelques années, la direction du club allemand de Leipzig avait ainsi dû être modifiée et le club renommé RasenBallsport Leipzig (retirant ainsi la mention « RedBull ») pour pouvoir participer à l'Europa League en même temps que le RedBull Salzburg.

Si le groupe s'est officiellement positionné sur son offre de rachat de Manchester United, INEOS n'a pas encore communiqué ouvertement sur ses plans futurs concernant son groupe footballistique. Il n'est aujourd'hui aucunement question d'une revente de Nice et Lausanne, ce qui tend à l'optimisme pour l'avenir des deux clubs. Des déclarations officielles devraient toutefois bientôt voir le jour.