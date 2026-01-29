Indice UFA : La Ligue 1 au fond du trou, la Premier League défonce tout

Avec cinq clubs anglais qualifiés pour les huitièmes de finale et les neuf représentants toujours en lice dans les trois compétitions, le classement des coefficients place l'Angleterre largement en tête face à ses rivales italienne et espagnole, déclenchant une lutte acharnée en championnat pour cette précieuse place supplémentaire.

Le football anglais renforce sa position pour obtenir l'une des deux places supplémentaires attribuées au titre des performances européennes (EPS) pour la Ligue des Champions 2026-2027. Après une fin de saison chaotique mais réussie, la Premier League est la seule division européenne à compter encore tous ses représentants engagés dans les compétitions continentales.

Le nouveau format, qui récompense la performance collective, a parfaitement servi les clubs anglais. La Premier League a déjà engrangé un nombre impressionnant de 72,50 points bonus, un total largement gonflé par la qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions de cinq équipes : Arsenal, Liverpool, Manchester City, Tottenham et Chelsea.

Avec le maintien de Newcastle en barrages et les bonnes performances des clubs anglais en Ligue Europa et en Ligue de Conférence, l'écart de coefficient se creuse. Les données suggèrent que l'Angleterre compte désormais 17 victoires d'avance sur son principal poursuivant au classement, ce qui signifie qu'un effondrement historique serait nécessaire pour priver la Premier League d'une place supplémentaire dans la plus prestigieuse compétition européenne.

La perspective d'une qualification directe pour la Ligue des Champions grâce à la cinquième place a bouleversé le classement national. Un écart significatif s'est déjà creusé en tête, Arsenal comptant quatre points d'avance sur Manchester City et Aston Villa. Cependant, la lutte pour les places restantes s'annonce palpitante.

Manchester United occupe actuellement la quatrième place avec 38 points, à huit points de City et Villa. Chelsea les talonne à la cinquième place avec 37 points, et Liverpool est sixième, à un point derrière. En temps normal, terminer cinquième signifierait une qualification pour la Ligue Europa, mais le bonus de coefficient signifie que le club qui occupera cette place en mai prochain entendra probablement l'hymne de la Ligue des Champions la saison prochaine.

L'élargissement potentiel de la zone de qualification offre un espoir à un milieu de tableau très serré. Seulement quatre points séparent Chelsea, cinquième, de Sunderland, onzième, ce qui crée une situation où une bonne série de résultats pourrait propulser un outsider dans la compétition européenne reine. Pour des clubs comme Newcastle et Tottenham, jongler entre les engagements européens et cette lutte acharnée en championnat sera déterminant pour leur saison.