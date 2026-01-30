Indice UEFA : la France saine et sauve, pour l'instant...

Ce vendredi 30 janvier 2026, la France consolide sa 5e place au classement de l’indice UEFA sur cinq ans avec un total de 78,927 points. Si les victoires de l'OL face au PAOK et du LOSC contre Fribourg ont permis de maintenir le cap, l'écart avec l'Allemagne, quatrième, continue de se creuser, rendant l'espoir d'obtenir un quatrième billet direct pour la Ligue des champions de plus en plus hypothétique.

La situation se complique avec la montée en puissance du Portugal, qui vient de déloger les Pays-Bas de la 6e place du classement général. Porté par les succès de Benfica, du Sporting et de Porto, le Portugal affiche désormais 69,266 points. Cette dynamique portugaise constitue une véritable double peine pour le clan tricolore : non seulement le Portugal menace la position de la France à long terme, mais il s'est également emparé de la deuxième place de l'indice sur la saison en cours, juste derrière l'Angleterre.

Dans la course aux deux « extra spots » permettant d'envoyer un club supplémentaire en C1 l'an prochain, la France occupe actuellement la 6e place saisonnière avec 13,750 points. L'élimination précoce de l'OM est un coup d'arrêt majeur, car elle réduit le nombre de clubs français capables de rapporter des points à seulement cinq représentants. À l'inverse, l'Angleterre et l'Allemagne conservent un contingent plus large, ce qui leur donne un avantage statistique certain pour diviser les points acquis par le nombre d'engagés initiaux.

Le scénario de cette dernière journée est particulièrement amer pour le football français puisque c'est la victoire in extremis de Benfica contre le Real Madrid qui a simultanément éliminé l'OM et propulsé le Portugal au sommet de l'indice de performance cette année. Pour espérer inverser la tendance et décrocher un cinquième ticket pour la C1, la France devra impérativement réaliser un sans-faute lors des barrages de février, où le PSG et l'AS Monaco joueront une grande partie de l'avenir européen de l'indice national.