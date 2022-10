Indice UEFA : La France joue gros cette semaine

La course à trois pour la cinquième place de l'indice UEFA se poursuit avec les Pays-Bas et le Portugal.

C'est la saison décisive. Alors que le classement à l'issue de la saison déterminera la répartition des places pour la première édition de la nouvelle Ligue des champions en 2024, la France est au coude à coude avec les Pays-Bas et le Portugal à l'indice UEFA.

La cinquième place, un gros enjeu

Forte de sa dernière saison historique, la Ligue 1 (52,331 points) possède encore un léger avantage sur ses deux poursuivants, mais la Primeira Liga (49,049) avance à pas de géants en ce début de saison.

Sans oublier l'Eredivisie (50,900), à qui l'introduction de la Ligue Europa Conference la saison dernière a largement profité avec plusieurs clubs très inspirés dans la compétition, à l'instar du Feyenoord.

A partir de la saison 2024-2025, cette fameuse cinquième place permettra d'obtenir trois équipes directement qualifiées en Ligue des champions, plus une en barrages (contre 2+1 pour le sixième et 1+1 pour le septième) et revêt donc une grande importance pour le football tricolore.

Marseille-Sporting et Benfica-PSG, un tournant ?

Dans ce contexte, la semaine européenne qui s'annonce pourrait être décisive avec deux confrontations entre clubs français et portugais.

Ce mardi, Marseille défie le Sporting CP, tandis que le PSG se rendra à Benfica, mercredi soir. Quatre rencontres (avec les matchs retour de la semaine prochaine) qui pourraient peser lourd au moment de faire les comptes.

La France pourra également compter sur ses quatre représentants en Ligue Europa et Ligue Europa Conference jeudi soir pour marquer des points, quand le Portugal ne compte plus que Braga en C3.

Côté néerlandais enfin, l'Ajax en C1, le PSV et Feyenoord en C3 ainsi que l'AZ essaieront également de suivre le rythme.