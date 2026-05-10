Incroyable : un joueur clé de l'Ajax a perdu 4 kilos en très peu de temps

Samedi soir, l'Ajax a essuyé un revers cuisant dans la course à la qualification européenne. Les Amstellodamois se sont inclinés 1-2 à domicile face au FC Utrecht et ne sont donc plus maîtres de leur destin pour éviter les barrages. L'entraîneur Óscar García évoque après le match une soirée particulièrement douloureuse.

L’entraîneur espagnol, visiblement déçu, a regretté devant les caméras d’ESPN : « C’est vraiment décevant. Nous avons bien joué en première mi-temps, mais ça ne sert à rien si on ne marque pas. »

« Nous avons eu trois ou quatre bonnes occasions en première mi-temps, mais nous ne les avons pas concrétisées », poursuit García. « Ils ont ensuite marqué deux fois sur des coups de pied arrêtés, dont un dans la dernière minute. » Ce dernier but, en particulier, a provoqué une immense frustration chez l’entraîneur des Amstellodamois.

« Nous ne voulions pas concéder de corners inutiles, car nous savions qu’ils étaient forts sur les coups de pied arrêtés », explique García. « Si vous voulez jouer à haut niveau, vous ne pouvez pas commettre ce genre d’erreurs. C’est comme ça. »

À noter que García a aligné Kasper Dolberg en pointe plutôt que Wout Weghorst, initialement sur le banc : « Wout a été malade et a perdu quatre kilos, mais il était apte pour jouer quelques minutes. Nous avons deux avant-postes et devons faire un choix. »

La bonne performance de Dolberg contre le PSV a également pesé dans la balance. « Tout le monde a vu la manière dont Dolberg a joué lors du dernier match », a rappelé García. « Nous pensions qu’il pouvait ainsi gagner en confiance, d’où sa titularisation. »