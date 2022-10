Kylian Mbappé désire partir du PSG au plus vite, mais pour aller où ?

Au Real Madrid, rien ne surprend dans ce qui arrive à Kylian Mbappé et au PSG, selon Marca. C'est une histoire annoncée depuis longtemps et le club n'est que le témoin de l'avenir d'un joueur qui, à deux reprises, a renoncé à son désir de devenir un joueur du Real Madrid pour de l'argent. Ni plus, ni moins. Quand Florentino Pérez parle du regret du Français, ce n'est pas par hasard et c'est parce qu'il sait que les engagements acquis pour sa continuité à Paris sont impossibles à assumer. Dès lors, le Real Madrid n'est plus que le témoin d'une histoire qui n'est pas la sienne.

MARCA a raconté ce que les dirigeants du Real Madrid pensent de l'attaquant, les problèmes que Mbappé a eu dans le vestiaire parisien. Que compte faire le Real Madrid ? Rien, selon le média espagnol. "Ce n'est pas notre problème". C'est un problème pour le PSG et pour Mbappé. Le Français avait la possibilité de choisir et il l'a fait et ce que le Real Madrid a fait à partir de ce moment-là, c'est de rester en dehors de tout ce qui se passe à Paris et de construire une équipe comme celle qu'il a et dans cette équipe, "il n'y a pas de place pour Mbappé et il y a une place pour Rodrygo, Vinícius et Benzema, le joueur qui, le lundi 17 octobre, sera proclamé meilleur joueur du monde".