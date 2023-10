Incroyable ! Jürgen Klopp s’attaque à Didier Deschamps

Jürgen Klopp n’apprécie pas du tout l’utilisation d’Ibrahima Konaté en sélection par Didier Deschamps.

Après la victoire éclatante de Liverpool sur le Toulouse FC jeudi en Europa League (5-1), l'entraîneur Jürgen Klopp s'est exprimé devant les médias français au sujet de l'absence d'Ibrahima Konaté et en a profité pour critiquer l'approche de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'Équipe de France.

Ibrahim Konaté absent contre Toulouse

L'absence de Konaté, peu ressentie lors du match à Anfield, a tout de même suscité des interrogations. Liverpool a réalisé une prestation magistrale, conservant sa première place dans le groupe E de l'Europa League et infligeant une première défaite à Toulouse. Malgré l’égalisation de Thijs Dallinga pour Toulouse après l'ouverture du score de Diogo Jota en première mi-temps, les Reds ont marqué quatre autres buts.

Klopp s’en prend à Deschamps

S'adressant aux médias français, après le match, Klopp a éclairci le mystère entourant l'absence de Konaté. Il a souligné le rôle essentiel que le défenseur central de 24 ans avait joué au cours de la récente pause internationale, où l'équipe de France a enregistré des victoires face aux Pays-Bas et à l'Écosse. « Il n'a pas commencé ce soir. Il n'est même pas dans l'équipe. J'aime absolument tout d'Ibou, mais le problème est qu'Ibou a des problèmes de blessure de temps en temps, et Monsieur Deschamps l'a fait jouer 90 et 87 minutes lors des deux matchs, donc nous avons utilisé ce temps maintenant pour lui donner un peu de repos. Il aurait pu jouer ce soir, bien sûr, mais il doit à nouveau jouer dimanche. » a expliqué le manager de Liverpool.

La déclaration de Klopp met en lumière les préoccupations liées à l'historique de blessures de Konaté et la nécessité d'une gestion prudente de son temps de jeu. Le message à l'endroit de Didier Deschamps est clair « J'ai dit à Ibou, dites à Monsieur Deschamps, c'est comme ça qu'on repose un joueur. Pas seulement trois minutes. Mais nous sommes plus qu'heureux avec Ibou. [C'est un] garçon fantastique et un super joueur, et la France peut être vraiment heureuse de l'avoir. » a ajouté le tacticien allemand.

Une ascension fulgurante

Malgré son jeune âge, Ibrahim Konaté est un talent indéniable qui a rapidement fait sa place à Liverpool. Sa polyvalence en défense et son assurance en font un atout précieux pour Klopp. Cependant, l'histoire de ses blessures passées doit être prise en compte pour éviter de compromettre sa santé à long terme. Klopp semble clairement préoccupé par la manière dont les joueurs sont utilisés en sélection nationale et insiste sur l'importance de leur donner le temps de récupérer.