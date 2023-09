Incroyable, Harry Kane tacle Tottenham après son départ au Bayern Munich

Après 12 ans de fidélité à Tottenham, Harry Kane a pris la décision de rejoindre le Bayern Munich cet été. Il révèle les raisons de son départ.

À 30 ans, Harry Kane a décidé de relever un nouveau challenge cet été. Le buteur anglais a paraphé un contrat de 4 ans avec le Bayern Munich qui a dû débourser une somme de 100 millions d'euros pour s'attacher de ses services. Alors que plusieurs observateurs ont spéculé sur les raisons de son départ de Londres vers la Bavière, le concerné lui-même vient d’énoncer ses réelles motivations.

J ’avais besoin de jouer au plus haut niveau

Pour bon nombres d’observateurs, Kane a rejoint le Bayern Munich pour des trophées, le néo bavarois balaie du revers de la main cette thèse. « On parle beaucoup de trophées mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle je suis allé au Bayern Munich. J’avais besoin de jouer au plus haut niveau si je voulais finalement m’améliorer. Si je veux côtoyer les meilleurs attaquants et les meilleurs joueurs du monde, je dois jouer la Ligue des champions et me battre pour les titres. La saison dernière s’est bien passée pour moi personnellement, mais pas pour les Spurs en tant qu’équipe. Il était temps de franchir une nouvelle étape. » a déclaré Kane dans une interview au Guardian.

Ces propos égratignent clairement les Spurs de Tottenham qui n’est pas un club de même standing selon l’anglais. Il s'éclate désormais en Allemagne.

Kane, le nouveau King de Munich

Plus d'un mois après son arrivée au Bayern Munich, l'impact de Kane sur le jeu du club bavarois est perfectible. Finisseur hors pair, le joueur de 30 ans torture déjà les défenses de Bundesliga. Après 3 matchs, il a inscrit 3 buts et délivré une passe décisive. Outre sa faculté à conclure les situations offensives du Bayern Munich, le capitaine des Three Lions se montre également prépondérant dans l'organisation des mouvements offensifs de son nouveau club de part sa capacité à décrocher pour aspirer des défenseurs, ce qui créée des brèches pour les ailiers de débordements que sont : Le Roy Sane, Serge Gnabry ou Kingsley Coman. A cette allure, il risque de remporter beaucoup de trophées pour sa première saison en Bavière.