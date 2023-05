Incroyable – Deux clubs allemands fêtent la montée avant de se faire dépasser

En plus du nouveau choke de Dortmund, l'Allemagne nous a offert deux scènes folles ce we : deux équipes ont fêté la montée avant de se faire dépasser.

Le sport peut être cruel, très cruel même. Et le football semble en être l'incarnation ultime. Ce week-end, l'Allemagne du ballon rond semblait s'être rassemblée pour nous offrir des scénarios de folie à tous les échelons. Si tout le monde a pu assister en direct à l'effondrement du Borussia Dortmund, les Borussen ayant choke une fois de plus, c'est en 2. Bundesliga et 3. Liga que les scénarios ont frisé l'hystérie. Deux clubs ont en effet envahi le terrain pour fêter la montée avant de se faire dépasser, dans les arrêts de jeu, par leur adversaire dont le match n'était pas encore terminé. On fait le point sur ces deux scènes démentielles.

Hambourg perd la montée dans les arrêts de jeu

Relégué de Bundesliga il y a 5 ans, le Hambourg SV n'est toujours pas parvenu à retrouver l'élite allemande, échouant systématiquement lors de la dernière journée. Ce dimanche, le Dinosaure semblait pourtant avoir vaincu le signe indien. Les Rothosen, barragistes avant la dernière journée, se déplaçait chez les derniers de Sandhausen et pointaient à un petit point d'Heidenheim (qui jouait de son côté à Regensburg, avant-dernier).

Lorsque le match d'Hambourg se termine, les hommes de Tim Walter sont promus en Bundesliga puisqu'ils se sont imposés 1-2 et qu'Heidenheim est alors mené 2-1 et qu'il ne reste que les arrêts de jeu à disputer. Le speaker du stade de Sandhausen annonce même officiellement la montée du Dinosaure dont les supporters envahissent le terrain pour fêter la montée.

Sauf que de l'autre côté, tout s'emballe : Heidenheim égalise à la 90e+3 avant que Tim Kleindienst ne lui offre la victoire à la 90e+9 (2-3). Une victoire qui offre la première place et le titre de 2. Bundesliga à Heidenheim. Un succès qui, par effet domino, fait surtout retomber Hambourg à la place de barragiste et lui fait louper la montée directe, alors que les supporters faisaient la fête depuis plus de 10 minutes sur le terrain. Un coup de clim monumental.

Saarbrucken avait pourtant prévenu la veille

Mais le plus fou dans cette histoire, c'est que le Hambourg SV n'est pas le seul club à avoir connu pareille désillusion ce week-end en Allemagne. La veille, la montée se jouait aussi en 3. Liga pour rejoindre la deuxième division teutonne. Et le même scénario avait déjà eu lieu. Quatrième au coup d'envoi de la dernière journée, Saarbrucken s'impose à domicile contre le Viktoria Cologne (2-1) et se retrouve, au coup de sifflet finale, promu en 2. Bundesliga.

Car dans le même temps, Osnabruck, troisième au coup d'envoi, est mené 0-1 par Dortmund II alors qu'il ne reste plus que les arrêts de jeu à disputer. Les supporters de Saarbrucken envahissent alors leur terrain pour fêter la montée, sans attendre le dénouement du match de leur adversaire. Ils auraient dû car Osnabruck va renverser l'équipe B des Borussen grâce à deux buts dans les arrêts de jeu (90e+4 et 90e+6) et dépasser son rival qui rate la montée (il n'y a pas de barrage comme deuxième chance à cet échelon). Comme quoi, les supporters du Borussia Dortmund peuvent encore s'estimer heureux dans leur malheur.