Incidents OM-OL : Eric Di Meco tacle l'OL

Eric Di Meco a réagi au refus de l’Olympique Lyonnais de se rendre à Marseille, après les incidents du 29 octobre dernier.

Jeudi dernier, la Ligue de Football Professionnel a décidé de ne pas donner suite à la plainte de l’OL après les incidents qui ont eu lieu à Marseille. En plus de cela, l’instance a reprogrammé le match entre l’OM et l’OL au Vélodrome. Une décision qui ne passe pas dans les rangs lyonnais. Eric Di Meco a répondu aux Gones sur les ondes de RMC.

Eric Di Meco comprend la réaction lyonnaise

L’Olympique Lyonnais ne souhaite pas retourner au Vélodrome. Pour les Gones, c’est une décision inadmissible prise par la LFP de reprogrammer l’Olympico et surtout, avec la présence des supporters marseillais. Une réaction que comprend Eric Di Meco. « Bien sûr que les Lyonnais ne comprennent pas, parce qu’il faut protéger les acteurs et eux n’ont pas été protégés ce soir-là. C’est normal que le petit Tolisso réagisse comme ça » lance l’ancien joueur et consultant français.

« Ils ne veulent pas venir en décembre, mais l’année prochaine alors ? »

Eric Di Meco estime toutefois que la réaction des Lyonnais est exagérée. Pour le Français, les Lyonnais ne peuvent pas ne pas revenir au Stade Orange Vélodrome. « Mais moi, je pose une question : bien sûr qu’il faut protéger les acteurs, et j’espère du coup que tout sera fait comme il faut, au niveau des autorités, pour protéger les joueurs. Ils ne veulent pas venir en décembre, mais l’année prochaine alors ? Le problème, c’est que c’est tous les ans. On ne peut pas faire au coup par coup, sinon tu attends qu’il y ait encore plus grave que ça. Quelle était la bonne sanction ? Jusqu’à combien du stade le club est considéré comme responsable ? Imagine, tu rentres à l’hôtel, il y a un con qui passe qui jette un caillou, tu le prends dans la tronche, qu’est-ce qu’on fait ?, s’interroge Eric Di Meco.