Incidents lors du match OL-OM : Marseille fait appel de la décision de la LFP

Le 21 novembre dernier la rencontre entre Lyon et Marseille était interrompue peu après son coup d'envoi après le jet d'une bouteille d'eau sur Dimitri Payet.

Le 8 décembre, la commission de discipline de la LFP s'est réunie et a décidé d'infliger un point de pénalité à Lyon et ordonné que le match soit rejoué à huis clos et en intégralité (à une date qui reste à déterminer).

Mais selon les révélations de L'Equipe, l'OM n'a pas apprécié ces sanctions (jugées trop légères) et reproche à la LFP de ne pas avoir été auditionné lorsque sa commission de discipline s'est réunie.

En conséquence, l'OM a décidé de saisir la commission d'appel de la Fédération française de football.