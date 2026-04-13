Le Real Madrid se rend à Munich pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions, une véritable « finale » anticipée face au Bayern. Les Merengues doivent renverser le score du match aller (1-2) pour atteindre les demi-finales et se rapprocher un peu plus d’un seizième titre.

Malgré l’enjeu, Álvaro Arbeloa a prévenu que la qualification n’était pas acquise, insistant après le nul contre Gérone au Santiago Bernabéu sur la nécessité d’analyser le match aller et de corriger les erreurs avant le choc de l’Allianz Arena.

« Nous devons analyser en détail ce qui s’est passé mardi dernier et corriger nos erreurs, a-t-il déclaré à la presse. Nous cherchons à progresser et à consolider nos points forts pour les faire douter. »

Il a ajouté : « Nous devons mettre toute notre énergie dans ce match. Nous devons aller en Allemagne pour gagner, nous en sommes convaincus, et nous nous battrons jusqu'au bout là-bas. »

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L’entraîneur madrilène a affiché une grande confiance en ses joueurs, estimant que le facteur mental serait déterminant au match retour, et ajoutant : « Je veux juste que les joueurs y croient. Je suis convaincu que les 25 joueurs qui feront le voyage seront persuadés que nous pouvons gagner et réaliser une grande performance. Ils auront en face d’eux des maillots blancs et un écusson rond, et je suis sûr que nous livrerons une grande bataille. »

Côté infirmerie, les nouvelles sont plutôt bonnes : l’effectif madrilène est presque au complet, contrairement aux nombreuses périodes d’indisponibilités qui ont émaillé la saison. Reste toutefois quelques incertitudes défensives à lever avant le voyage outre-Rhin.

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Selon les dernières informations, Antonio Rüdiger et Trent Alexander-Arnold partent favoris pour démarrer la rencontre, tandis que la lutte s’annonce serrée pour le poste de deuxième défenseur central entre Éder Militão et Dean Hoesen, et pour celui d’arrière gauche entre Álvaro Carreras et Ferland Mendy.

Selon plusieurs estimations, Arbeloa pourrait être tenté de miser sur Militão Mendy devrait également être aligné, la nature du match à Munich, rythmé, physique et riche en espaces, semblant favoriser les défenseurs les plus puissants dans les duels. D’autres options pourraient toutefois apporter une meilleure construction du jeu et une sortie de balle plus fluide depuis l’arrière.

Le staff technique attendra les dernières heures avant le coup d’envoi pour valider sa défense, le Real Madrid cherchant la meilleure composition afin de résister à la pression du Bayern à l’Allianz Arena.