Jannik Sinner conserve son trône à Wimbledon. Au terme d’une finale très équilibrée, le numéro un mondial s’impose en quatre sets face à l’Allemand Alexander Zverev et remporte le cinquième Grand Chelem de sa carrière : un triomphe après avoir été mené, après avoir perdu le premier set au tie-break, sur le Court Central, sur le score final de 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4, au terme d’une bataille de plus de trois heures.





C’est son deuxième trophée londonien consécutif, sous les yeux du prince William, de stars hollywoodiennes comme Dustin Hoffman et des dirigeants du sport italien, représentés par le ministre des Sports et de la Jeunesse Andrea Abodi et par le président du CONI Luciano Buonfiglio.





Sinner devient le dixième joueur de l’ère Open à gagner Wimbledon deux fois d’affilée, après les légendes Rod Laver, Björn Borg, Pete Sampras, Roger Federer et Novak Djokovic. Grâce à ce succès face à Zverev, il totalise désormais 100 victoires en Grand Chelem.





















Un exploit jusqu’alors réalisé uniquement par Andy Murray le jour même de son sacre en Grand Chelem, à l’US Open 2012. Pour le joueur du Haut-Adige, il s’agit du cinquième titre majeur après l’Open d’Australie 2024 et 2025, l’US Open 2024 et Wimbledon 2025. Il s’agit de son sixième titre en 2026, après les Masters 1000 d’Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid et Rome. Une saison marquée par une domination absolue. La finale contre Zverev a été un combat de nerfs autant que de tennis. L’Allemand, qui disputait sa deuxième finale majeure d’affilée après son sacre à Roland-Garros, a sans doute livré son meilleur match sur gazon, porté par un service dévastateur et une attitude constamment offensive. Mais, une fois encore, Sinner a trouvé la clé pour le battre : il s’agit de sa dixième victoire consécutive contre Zverev, qui affiche désormais un bilan de 5 victoires pour 10 défaites dans leurs confrontations directes.