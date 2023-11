"Inacceptable", Xavi enragé contre ses joueurs

Xavi a qualifié la performance de ses joueurs d'"inacceptable" face à la Real Sociedad.

L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, a qualifié la performance de ses joueurs d'"inacceptable" après le but de Ronald Araujo en fin de match qui a permis au FC Barcelone de s'imposer face à la Real Sociedad.

L'entraîneur barcelonais a suggéré que le mauvais début de match de ses joueurs pouvait s'expliquer par le fait qu'ils étaient encore sous le choc du but de Jude Bellingham lors du Clásico la semaine dernière. Il a fallu 92 minutes pour que ce sentiment disparaisse avant que la tête plongeante de Ronald Araujo ne permette au FC Barcelone d'engranger trois précieux points.

Après le match, Xavi a déclaré : "La semaine dernière, nous méritions de gagner : "La semaine dernière, nous méritions de gagner et nous avons perdu, et aujourd'hui, alors que nous ne méritions pas de gagner, nous avons gagné.

"Je suis très heureux car le Clásico nous a affectés plus que je ne le pensais. Les 25 premières minutes d'aujourd'hui sont inacceptables... Mais c'est le football et c'est une victoire en or".

L'équipe de Xavi a dépassé l'Atlético de Madrid pour se hisser à la troisième place du classement, à quatre points du surprenant leader Gérone. Le Real Madrid a l'occasion de rejoindre Gérone avec 31 points en cas de victoire contre le Rayo Vallecano dimanche.

Le FC Barcelone affronte le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions mardi, sachant qu'une victoire lui assure une qualification pour les huitièmes de finale.