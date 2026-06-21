Impressionné par son intelligence exceptionnelle, Wayne Rooney affirme : « Yamaal me remplit de joie »

En seulement 45 minutes, la jeune star espagnole Lamine Yamal a brillé en ouvrant le score dès la 10^e minute, permettant à la sélection « La Roja » de prendre aisément les devants lors de sa victoire écrasante (4-0) contre l’Arabie saoudite ce dimanche. après la pression consécutive au match nul et vierge de l’ouverture face au Cap-Vert.

La pépite du FC Barcelone a récolté un tir groupé d’éloges dans le milieu du football. Parmi les admirateurs, on compte Wayne Rooney, légende de Manchester United et de l’Angleterre, qui a déclaré : « J’adore Lamine Yamal, il me remplit le cœur de joie. Il possède une intelligence de jeu exceptionnelle, ce qui est difficile à enseigner. »

Selon l’ancien Red Devil, le talent du Blaugrana va encore élever le niveau de la Roja : « Ce qu’il apporte à l’équipe d’Espagne, c’est la confiance. Grâce à lui, l’équipe a remporté le Championnat d’Europe alors qu’il n’avait que 16 ans. »

Mais selon Mundo Deportivo, l’ancien buteur estime que le jeune Blaugrana, déjà décisif lors de l’Euro remporté il y a deux ans, est devenu un joueur plus complet.

L’ancien attaquant anglais a conclu en déclarant : « Maintenant qu’il a mûri et qu’il s’est amélioré à l’âge de 18 ans, il apporte à l’équipe la confiance et la certitude qu’elle est capable de remporter la Coupe du monde. »

Entré en jeu lors des 20 dernières minutes du premier match contre le Cap-Vert, il n’a pas réussi à éviter le nul blanc des Matadors.

Contre l’Arabie saoudite, il a d’ailleurs ouvert le score dès son entrée en jeu avant que Luis de la Fuente ne le sorte à la mi-temps (3-0) pour le préserver, fraîchement revenu de blessure.

Samedi prochain, la Roja affrontera l’Uruguay au lever du jour, lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.