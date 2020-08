"Impossible pour Messi de rejoindre le Real Madrid" - Figo ne voit personne payer la clause libératoire au Barça

L'homme qui est passé du Barça au Real en 2000 pense que la superstar des temps modernes au Camp Nou n'ira nulle part cet été.

Luis Figo a quitté Barcelone pour le en 2000, mais le Portugais dit qu'il serait "impossible" pour Lionel Messi de réaliser un changement similaire 20 ans plus tard. La spéculation monte lorsqu'il s'agit d'évoquer un éventuel départ de l'une des superstars de l'ère moderne de laisser les pensionnaires du Camp Nou. Les difficultés du Barça en 2019-20, qui les a vu céder le titre de au Real Madrid et être humilié en quart de finale de la avec une lourde défaite 8-2 contre le , voient de sérieuses questions se poser en Catalogne.

Beaucoup d’entre elles sont axées sur Lionel Messi et l’avenir du sextuple vainqueur du Ballon d’Or dans son environnement actuel. L'Argentin ne s'est pas encore engagé à prolonger son contrat au-delà de l'été 2020, avec des discussions sur de nouvelles conditions qui auraient été suspendues. Au milieu de l'incertitude, il a été suggéré que des clubs comme le , l'Inter et pourraient lancer des offres audacieuses pour arracher Messi des griffes du Barça.

Luis Figo ne voit personne générer les fonds nécessaires pour conclure un accord avec le Barça, les implications financières suite à la pandémie de coronavirus frappant durement même les clubs les plus riches - et il ne peut certainement pas voir Lionel Messi suivre son exemple en rejoignant l'ennemi juré et en relevant un nouveau défi à Santiago Bernabeu.

"Il sera impossible pour aucun club de payer la clause libératoire de Messi cette année", a déclaré Figo lors d'un événement Banco Santander à Lisbonne. "Il n'y a pas beaucoup de mouvement sur le marché des transferts pour le moment. Je pense qu'il est très difficile voire impossible pour un club de pouvoir payer le contrat de Messi. Pour moi, je pense qu'il est impossible de voir quelque chose de similaire à ce qui s'est passé avec moi il y a 20 ans".

Lionel Messi n'a pas encore discuté de son avenir en public, mais aurait eu des entretiens avec le nouvel entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman. La superstar sud-américaine a déjà exprimé sa frustration en ce qui concerne les questions sur et hors du terrain au Camp Nou, avec des inquiétudes quant à la direction dans laquelle le club se dirige. Il doit être convaincu que Barcelone reste le bon club pour lui, selon l'ancien coéquipier Deco.

Deco a déclaré à Mundo Deportivo : "Nous parlons du meilleur joueur de l'histoire du club et sa famille est liée à la ville. Ce n'est pas facile, mais il est également clair qu'il veut continuer à gagner. Nous ne pouvons pas imaginer un Barca sans Leo, mais ça peut arriver". Âgé de 33 ans, Lionel Messi ne veut pas repartir dans un processus de reconstruction. Le temps est compté pour l'Argentin et un nouveau sacre en Ligue des champions est très certainement son objectif principal.