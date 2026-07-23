Des rapports de presse ont révélé de nouveaux développements concernant l'avenir du Français Karim Benzema avec Al-Hilal, au vu de l'incertitude qui entoure sa situation avant le coup d'envoi de la nouvelle saison de la Roshn Saudi League.

Selon le journaliste britannique Ben Jacobs, la direction d'Al-Hilal a entamé des discussions avec Benzema pour statuer sur son avenir, alors que le club continue d'étudier ses options offensives sur le marché des transferts estival.

Le rapport a précisé que Benzema tient à obtenir un rôle de titulaire au sein de l'équipe et ne souhaite pas rester s'il devait sortir des plans du staff technique ou devenir un joueur remplaçant au cours de la saison prochaine.

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Il a ajouté que l'attaquant français rejette totalement le scénario évoqué par certains médias saoudiens, selon lequel il serait inscrit uniquement pour disputer les matches de la Ligue des champions d'Asie Élite, sans figurer sur la liste locale de l'équipe.

En contrepartie, Al-Hilal continue de surveiller le marché des attaquants, puisqu'il étudie le recrutement d'un nouvel avant-centre lors de la période de transferts actuelle, ce qui pourrait être le facteur décisif dans la détermination de l'avenir de Benzema avec « Al-Zaïm » au cours des prochaines semaines.

Il convient de rappeler que Benzema a rejoint Al-Hilal en janvier dernier, mais qu'il n'a pas réussi à faire valoir ses arguments, notamment lors des grands matches, et que, malgré sa présence, Al-Zaïm n'a pas pu remporter les titres de la Roshn League et de la Ligue des champions d'Asie Élite.