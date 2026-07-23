Des rapports de presse ont révélé de nouveaux développements concernant l'avenir du Français Karim Benzema avec Al-Hilal, dans un contexte d'incertitude entourant sa situation avant le coup d'envoi de la nouvelle saison de la Roshn Saudi League.

Selon le journaliste britannique Ben Jacobs, la direction d'Al-Hilal a entamé des discussions avec Benzema pour trancher sur son avenir, alors que le club continue d'étudier ses options offensives sur le marché des transferts estival.

Le rapport précise que Benzema tient à conserver un rôle de titulaire au sein de l'équipe et ne souhaite pas rester s'il devait sortir des plans du staff technique ou se transformer en remplaçant durant la saison à venir.

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Il ajoute que l'attaquant français refuse totalement le scénario évoqué par certains médias saoudiens, qui consisterait à l'inscrire uniquement pour disputer les matches de l'AFC Champions League Elite, sans figurer dans la liste locale de l'équipe.

En parallèle, Al-Hilal continue de surveiller le marché des attaquants, envisageant de recruter un nouveau buteur durant la période de transferts actuelle, ce qui pourrait être le facteur décisif dans la détermination de l'avenir de Benzema avec « Al-Zaïm » au cours des prochaines semaines.

Il convient de rappeler que Benzema a rejoint Al-Hilal en janvier dernier, mais qu'il a échoué à faire valoir ses références, notamment lors des grands matches, et que, malgré sa présence, Al-Zaïm n'a pu remporter ni le titre de la Roshn League ni celui de l'AFC Champions League Elite.