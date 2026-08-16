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Hussein Hamdy

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Impasse totale : le Barça renonce à la piste pour remplacer Alvarez

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L. Suarez
J. Alvarez
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Des calculs compliqués

Le FC Barcelone a renoncé à ses efforts pour recruter l'un des attaquants de renom, dans l'éventualité d'un échec du transfert de Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid.

Il convient de rappeler que le journaliste spécialiste du marché des transferts Fabrizio Romano a affirmé que Luis Suarez, l'attaquant du Sporting Lisbonne, âgé de 28 ans, figurait sur la liste du Barça comme l'une des alternatives envisagées, dans le cas où la tentative de recrutement d'Alvarez n'évoluerait pas de manière positive.

Romano est revenu pour confirmer le retrait du Barça du dossier, écrivant sur son compte du réseau « X » : Le Barça n'activera pas la clause libératoire de 80 millions d'euros pour s'attacher les services de Luis Suarez, car ce prix est jugé excessif. »

L'expert du mercato a ajouté : « Le Sporting Lisbonne n'accordera aucune réduction au Barça dans ce dossier, et l'attaquant colombien devrait rester au sein de son équipe. »

L'attaquant argentin Julian Alvarez poursuit ses tentatives pour faire pression afin de finaliser son transfert au Barça, tandis que le club catalan maintient son intérêt pour le recruter, celui-ci constituant le plan A clair de l'entraîneur Hansi Flick et du directeur sportif Deco.

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