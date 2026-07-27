L'avenir du Marocain Youssef En-Nesyri est devenu l'un des dossiers les plus complexes au sein d'Al-Ittihad, après que la volonté du staff technique de le voir partir s'est heurtée à la détermination du joueur à rester, faisant entrer l'affaire dans une nouvelle phase qui pourrait se prolonger jusqu'à la fin du mercato estival.

Selon les rumeurs, l'entraîneur allemand Jens Wissing n'a pas été convaincu par le niveau affiché par En-Nesyri lors du stage de préparation, et a demandé à la direction d'agir pour recruter un nouvel attaquant correspondant au projet technique qu'il souhaite mettre en place avant le début de la saison.





Une vision technique et un refus du joueur

La volonté du staff technique de changer ne signifie pas nécessairement qu'En-Nesyri est un mauvais joueur, mais elle reflète une divergence de vision technique. Wissing recherche un attaquant doté de caractéristiques différentes, que ce soit dans le pressing constant, les déplacements entre les lignes ou l'harmonie avec le système qu'il compte adopter.

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Sur cette base, la direction a commencé à prendre contact avec l'agent du joueur pour étudier la possibilité d'un départ, tout en travaillant au règlement de ses indemnités. Mais la réponse a été claire : En-Nesyri ne souhaite pas quitter Al-Ittihad pour le moment.

L'argent au cœur de la bataille

Le principal obstacle au départ d'En-Nesyri ne réside pas dans l'absence d'offres, mais dans l'important écart financier entre ce qu'il perçoit à Al-Ittihad et ce que proposent les clubs intéressés par ses services.

Le joueur estime qu'un départ signifierait la perte d'une grande partie de son contrat actuel, ce qui l'a conduit à rejeter l'idée dès le départ, s'accrochant à son droit de continuer ou d'obtenir une offre lui garantissant les mêmes avantages financiers.

La direction d'Al-Ittihad se retrouve ici face à un véritable dilemme : elle souhaite libérer une place pour recruter un nouvel attaquant, mais elle ne peut pas, en contrepartie, contraindre le joueur à partir, d'autant plus qu'il dispose d'un contrat en cours.

Par conséquent, ce dossier pourrait se transformer en l'un des principaux défis d'Al-Ittihad lors de ce mercato, car la réussite du club dans le recrutement d'un nouvel attaquant pourrait d'abord dépendre de la recherche d'une issue appropriée à la crise En-Nesyri, que ce soit en le convainquant de partir ou en parvenant à un accord satisfaisant toutes les parties, une perspective qui ne semble pas proche pour l'instant.