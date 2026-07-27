Impasse et conditions : Al-Hilal va-t-il céder aux exigences de Benzema ?

Le dossier du Français Karim Benzema est devenu l'un des plus complexes au sein d'Al-Hilal, après que la relation entre le joueur et la direction, ainsi que le staff technique, a atteint un stade où toutes les parties semblent camper sur leurs positions, ce qui ouvre la voie à plusieurs scénarios avant la fermeture du marché des transferts estival.

Une crise qui ne concerne pas uniquement le niveau de jeu

Bien que Benzema n'ait pas affiché le niveau attendu depuis son arrivée à Al-Hilal, la crise actuelle n'est pas seulement liée au rendement sportif, mais s'étend au sentiment du joueur de ne pas être reconnu à sa juste valeur au sein du club.

Les rapports indiquent que l'attaquant français n'était pas satisfait de la poursuite de la politique d'ancienneté dans l'attribution du brassard de capitaine, alors qu'il estime que son statut et son parcours lui donnent droit à un rôle plus important au sein de l'équipe, surtout si l'on compare sa situation à ce qui s'est passé avec Cristiano Ronaldo à Al-Nassr.

Une divergence de vision avec Inzaghi

L'entraîneur italien Simone Inzaghi considère Benzema sous un angle purement tactique, souhaitant limiter son rôle à la surface de réparation et le concentrer sur la conclusion des attaques, alors que la star française avait l'habitude, durant ses années au Real Madrid, de se déplacer librement, de décrocher vers le milieu, de créer le jeu et de participer à la construction de l'attaque.

Cette divergence de vision tactique a créé un fossé évident entre les deux parties, au point que leur relation, selon les rapports, ressemble davantage à une impasse difficile à surmonter sans concessions de l'un ou de l'autre.

Benzema agite la carte d'un départ

Dans ce contexte, Benzema a demandé à son agent de chercher des offres à l'étranger en vue d'un départ, signe que le joueur ne s'oppose pas à mettre fin à son expérience avec Al-Hilal s'il trouve le projet adéquat.

En contrepartie, la direction du club ne semble pas tenir à sa prolongation, mais pose comme condition l'arrivée d'une offre financière convenable qui préserve les intérêts du club, ce qui ne s'est pas encore produit.

Al-Hilal va-t-il céder ?

La question qui s'impose aujourd'hui est la suivante : Al-Hilal reviendra-t-il sur sa position pour conserver Benzema ?

À lire aussi : la tête dure, Benzema met le feu à Al-Hilal

Sur le plan tactique, l'équipe dispose de plusieurs options offensives, et la direction travaille depuis un certain temps à restructurer l'effectif professionnel en cohérence avec la vision d'Inzaghi. C'est pourquoi le maintien du joueur pourrait ne pas être une priorité absolue s'il entre en contradiction avec le projet de l'entraîneur.

Mais dans le même temps, le départ de Benzema sans le remplacer par un nom de premier plan pourrait placer Al-Hilal face à un grand défi, d'autant plus que l'équipe s'apprête à disputer une longue saison où elle sera en lice pour tous les titres nationaux et continentaux.

La décision la plus difficile n'est pas encore tranchée

Jusqu'à présent, toutes les possibilités semblent ouvertes. Benzema campe sur sa position, Inzaghi s'accroche à ses idées, et la direction attend l'offre convenable.

Entre ces trois parties, Al-Hilal se trouve face à une décision cruciale qui pourrait dessiner les contours de son projet pour la nouvelle saison : soit la direction parvient à rapprocher les points de vue et à mettre fin au différend, soit la crise se poursuit jusqu'à se solder par le départ de l'un des plus grands noms recrutés par le club au cours des dernières années.