Immobile confirme l'approche de Newcastle mais plaide allégeance à la Lazio

L'attaquant italien était fortement lié à un déménagement à St James Park avant que les Magpies ne voient le rachat des Saoudiens tomber à l'eau.

Ciro Immobile a confirmé que avait approché son agent, plus tôt dans la saison, pour un possible transfert cet été, mais a juré fidélité à la . L'attaquant italien a remporté à la fois le Soulier d'or de et le Soulier d'or européen en 2019-20, après avoir inscrit 36 ​​buts dans le championnat italien. Ses performances au cours des 12 derniers mois ont attiré une longue liste de prétendants potentiels, y compris Newcastle, dont l'actuel propriétaire Mike Ashley avait trouvé un acheteur prêt à injecter 300 millions de livres sterling dans le club.

Cependant, le consortium saoudien dirigé par le Fonds d'investissement public du pays s'est retiré d'une prise de contrôle, pré-convenue, à St James 'Park à la fin du mois de juillet, après s'être lassé d'attendre l'approbation de la . Les Magpies avaient déjà commencé à planifier une refonte majeure de l'équipe avant que l'accord ne tombe à l'eau, avec Ciro Immobile apparemment en tête de leur liste de cibles.

"Être Soulier d'Or européen, c'est fou !"

Le joueur de 30 ans a maintenant révélé qu'il avait été informé de l'intérêt de Newcastle et avait également appris leur désir de faire appel à un haut manager italien pour remplacer Steve Bruce. "Pendant la période où l'on parlait d'un possible rachat de Newcastle par le fonds du Sheikh, ils ont appelé mon agent, Alessandro Moggi", a déclaré Immobile au Corriere Dello Sport. "Ensuite, la Premier League n'a pas approuvé cette proposition, ou le fonds s'est retiré, je ne me souviens pas très bien. Je sais qu'ils cherchaient également un entraîneur italien, Massimiliano Allegri ou Luciano Spalletti."

L'attaquant de la Lazio a poursuivi en insistant sur le fait qu'il prévoyait de disputer les années restantes de sa carrière au Stadio Olimpico, après avoir fait la paix avec un transfert raté à en 2016 : "J'ai l'intention de m'attacher à la Lazio pour toujours. La prolongation de contrat sera de trois ans, donc le contrat expirera en 2025 lorsque j'aurai 35 ans", a déclaré Immobile. "Avant mon arrivée à la Lazio, les contacts avec Naples étaient fréquents, mais pour une raison ou une autre, nous ne sommes jamais allés plus loin".

"Naples est la ville où je suis né, j'ai toujours suivi le Napoli avec affection, mais ce que la Lazio m'a donné et me donne n'a pas de prix", a conclu Ciro Immobile. L'international italien est aux anges d'avoir terminé la saison comme l'attaquant le plus prolifique d'Europe: "C'est fou, moi devant Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski, si je relis le palmarès de ce prix, je n'arrive presque pas à y croire : Lionel Messi, Messi, Luis Suarez, Ronaldo, Ronaldo, Messi, Messi, Ronaldo, Messi".